Sigue en efecto en Charlotte la orden para el uso de mascarillas del condado de Mecklenburg para intentar prevenir la propagación del virus que provoca el COVID-19. La orden, que entró en vigor a finales de agosto, se cancelará si el condado puede mantener un nivel bajo de transmisión del coronavirus.

La Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg votaron a comienzos de noviembre para quitar su orden para el uso de mascarillas si por 7 días consecutivos, el nivel de transmisión se mantiene menos del 5 %.

La tasa sigue las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que dice que propagación menos de ese porcentaje es considerado como “transmisión baja”.

Mapa del estado de Carolina del Norte que demuestra la transmisión en cada condado desde el jueves 18 de noviembre. El condado de Mecklenburg está delineado en gris. Foto Centers for Disease Control and Prevention / COVID-19 Integrated County View Map. Guía de transmisión de los condados: Rojo-Alto, Naranja-Sustancial, Amarillo-Moderado, Azul-Bajo, Gris-Datos No Disponibles.

Es un cambio de la decisión original de la Junta que decía que la tasa de positividad tenía que estar por debajo del 5% durante cuatro semanas consecutivas para eliminar la orden.

¿Cuándo terminará la orden?

La nueva regla entrará en vigor 10 días después de su publicación, lo cual fue el martes 16 de noviembre. A partir de esa fecha, automáticamente se terminará la orden para el uso de mascarillas después de una semana de transmisión baja.

Rastreador de tasa de positividad COVID-19 de 7 días del Condado de Mecklenburg. El período que se muestra es del miércoles 10 de noviembre al martes 16 de noviembre. Foto MeckNC.gov / Mecklenburg County COVID-19 7-day Positivity Tracker

¿Cómo impacta el uso de mascarillas a los negocios?

Mientras que unos emprendedores se preocupan que Mecklenburg pronto podrá retirar su orden para el uso de mascarillas, otros no creen que afectará su negocio a diario.

En el taller mecánico

Alejandro Cordero, dueño del taller mecánico Queen City Performance / Auto Care en South Blvd., le dijo a La Noticia que sí se preocupa por un aumento en contagios, pero que retirar la orden no impactará su taller ni a sus clientes.

Cordero sí pide que sus clientes usen una mascarilla, pero admite que no le gusta usar una todo el tiempo. A veces, solo confía en el distanciamiento físico.

“Si tengo una o dos personas y hay distancia, no me gusta la mascarilla, así que me la quito'', explicó Cordero. “Como tengo una oficina pequeña, cuanta más gente tengo adentro, más me preocupo. Así que en ese momento probablemente me pondré la mascarilla”.

Cordero dice que nota que sus clientes que están más preocupados por el Coronavirus, pero aún necesitan arreglar sus autos, tienden a optar por dejar sus vehículos y regresar después o incluso deciden esperar afuera del taller.

“Creo que muchas personas en cuanto sienten que un lugar se está llenando de gente, salen y hacen otras cosas o salen a caminar y luego vuelven”, dijo Cordero. “Les doy esa opción”.

Letrero dice “Prohibida la entrada sin una mascarilla” colocada en la puerta del negocio Queen City Performance / Queen City Auto Care de Alejandro Cordero. Foto La Noticia / Jasmin Herrera

En el restaurante

“De hecho el tema de la mascarilla mucha gente ya no lo respeta”, dice Alejandro Gómez, gerente del restaurante Colombiano Mi Tierra por Park Rd. Explicó a La Noticia que para los restaurantes, es muy complicado el tema del uso de las mascarillas.

Pedir o no pedir el uso de mascarillas puede resultar en problemas con las personas que quieren comer en el restaurante, e incluso puede hacer que pierda clientes, asegura.

Hasta este momento, las empresas de Mecklenburg que quieren que sus clientes usen mascarillas en sus negocios han podido hacer referencia a la orden local.

Aun así, Gómez dice que los clientes de los dos extremos (los que piden el uso y los que prefieren no usarlo), pueden estar descontentos con el restaurante.

Menciona que si le pide a un cliente que no quiere usar mascarilla que se la ponga, puede decidir comer en otra parte y el restaurante perderá su negocio. Si no quiere, pero dice que si se la pondrá, puede ponérsela un momento para entrar y luego no usarla en su mesa o para ir al baño, molestando a otros clientes que sí la usan.

“Un cliente en una mesa le puede decir ‘Ese señor no tiene mascarilla, ¿por qué no le exige?’” comentó Gómez. De cualquier manera que lo pida, le puede causar problemas con clientes.

“Yo creo que lo que vamos a tener ahorita es un poquito más de controversia en los restaurantes”, dice Gómez. “Uno trata de hacer lo posible pero a veces ya entra uno en conflicto”.

Pérdida de dinero y aumento de costo

“Yo creería que las personas que se cuidan mucho no van a querer entrar a comer”, dice Gómez. Si más personas piden su comida para llevar, en vez de entrar a sentarse en el salón, explica que el restaurante pierde dinero y eso subirá los costos del negocio.

Gómez menciona que la pandemia ha causado un incremento en los precios de materiales para proporcionar comidas para llevar. Aparte del aumento en la demanda de estos productos, la inflación ha impactado el aumento de los costos de los suministros, como los cubiertos de plástico y los recipientes de comida.

“Lo que uno está despachando hoy en día en ‘to-go’ (servicio de comida para llevar), aumenta mucho los costos. Demasiado”, dice Gómez, quien agrega que los precios de contenedores de alimentos antes le podían costar cinco centavos la pieza. Ahora, si es que los encuentra, le pueden costar hasta 18 centavos cada uno.

Quitar la orden del uso de mascarillas también podría resultar en otras pérdidas económicas para el restaurante. Gómez comenta que la falta de personas que comen en el salón impacta la posibilidad de propinas a los meseros.

Alejandro Gómez, gerente del restaurante Colombiano “Mi Tierra” por Park Rd., no está a favor de quitar la orden de uso de mascarillas para el Condado de Mecklenburg. Foto La Noticia / Jasmin Herrera

En el salón de belleza

Elsa Fulcar, estilista en el salón de belleza de New York Creations, dice que los negocios deben decidir sobre el uso de mascarillas junto con sus clientes y funcionarios del condado.

“No creo que cada negocio debe de tomar una decisión sola, si no también con la comunidad. Trabajando juntos podemos mejorar que así quede y, que después de que sea el 5 % [de transmisión] que dicen que está ahora, que sea un cero por ciento”.

Gómez y Cordero dicen que aparte de la cuestión de cómo impacta los negocios, la temporada de enfermedades como la gripe y la influenza pueden complicar el uso de mascarillas aún más.

“Yo pensaría que de pronto la opción de quitarla puede ser buena, pero depende de la época. Estamos en una época fría donde las confusiones pueden ser muchas”, resalta Gómez.

Cordero, el dueño del taller, cree lo mismo. “Honestamente creo que, aunque sé que las tasas están bajando, desde el punto de vista de la precaución deberíamos ponernos las mascarillas”, dijo Cordero. “Las vacaciones se acercan. Más personas se están reuniendo y creo que las tasas podrían volver a subir”.

