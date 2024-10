Un estudiante latino de la Escuela Secundaria Independence fue golpeado brutalmente por seis de sus compañeros dentro del recinto escolar. Así lo dieron a conocer sus padres, quienes para proteger la identidad de su hijo solicitaron a La Noticia permanecer anónimos. Con impotencia cuentan que desde ese día, sienten preocupación de que el joven sufra de pérdida parcial de la vista y la audición debido a los golpes que recibió.

Este incidente ocurrió el jueves 12 de septiembre alrededor de las 7:15 a.m. en el pasillo de la escuela, justo antes de que el estudiante pudiera entrar al salón de clases. De acuerdo con su progenitor, fue el padre de uno de los compañeros de clase de su hijo, quien lo alertó sobre el ataque.

“Me dijeron que mi hijo estaba en el suelo siendo golpeado y pateado por seis jóvenes. Después de que me llamó ese señor, yo fui apresurado a la escuela. Cuando fui a la oficina de dirección no me querían enseñar a mi hijo. Pregunté por la principal (directora), pero no me quiso dar la cara y salir a hablar conmigo. Fue cuando lo sacaron que vi que estaba todo golpeado y con un ojo que no lo podía abrir. Lo tenían todo moreteado, con un moretón en la cabeza y botando sangre tanto por el ojo, como por la boca. Me dijeron que quedó inconsciente por un tiempo después de que lo golpearon. Salí de allí con mi niño y lo llevé al hospital”, relató a La Noticia.