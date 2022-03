Un estudio del 2014 decía que Charlotte tenía la peor movilidad económica entre las 50 áreas metropolitanas más grandes del país ha sido actualizada con nueva información, la cual da una idea de por qué Charlotte fue clasificada tan abajo. También tiene datos sorprendentes que muestran que la situación en el condado de Mecklenburg no es tan sombría como se pensaba anteriormente.

El estudio original nombrado “Estudio de la Tierra de las Oportunidades”, dirigido por un equipo de Harvard y la Universidad de California-Berkeley, rastreó las declaraciones de impuestos de 40 millones de niños y sus padres.

El estudio examinó a los niños nacidos a principios de la década de 1980 para ver cómo les fue a los comienzos de sus 30 años al examinar declaraciones de impuestos hasta el 2021. Su pregunta principal era: ¿Cuántos niños que crecieron en la pobreza pasaron al 20 % superior?

¿Cuáles son las conclusiones del informe?

El informe, también conocido como el estudio de Chetty, encontró que la zona de transporte de Charlotte, que incluye tres condados en Carolina del Sur y seis en Carolina del Norte, calificó en la parte inferior de la lista. Se convirtió aquí en un grito de guerra para los líderes gubernamentales y cívicos, que estaban avergonzados por nuestro pobre resultado. ¿Cómo es posible que a una ciudad con tanta riqueza aparente le vaya tan mal con sus habitantes más vulnerables? Los líderes de Charlotte respondieron con el grupo de trabajo de Leading on Opportunity de Charlotte-Mecklenburg, que presentó 91 recomendaciones para mejorar la movilidad económica aquí.

Desde entonces, el estudio se ha actualizado con las declaraciones de impuestos hasta el 2015. Y el mismo equipo de investigación que realizó el estudio original comparó la nueva información con los datos del Censo para ver cómo les fue a los diferentes grupos raciales y étnicos, así como a los inmigrantes y residentes nativos, información que no estaba disponible en los hallazgos de 2014.

¿La raza tiene que ver con la movilidad económica?

En el área de Charlotte, hay más movilidad cuando se observa específicamente el condado de Mecklenburg en comparación con los condados más rurales que se incluyeron en el estudio original, como el condado de Chester, Carolina del Sur.

Y al condado de Mecklenburg le va mejor cuando se analiza la movilidad en función de los ingresos individuales en lugar de los ingresos familiares. El estudio original que calificó a Charlotte como la ciudad 50 de 50 analizó los ingresos del hogar.

Este mapa muestra que el 7.1% de las personas afroamericanas que crecieron en la pobreza en el condado de Mecklenburg se trasladaron al quintil superior según los ingresos individuales a mediados de sus 30 años. El promedio para todos los condados es del 7%. Los condados en naranja y rojo tienen menos movilidad. Foto Opportunity Atlas

Isabel Sawhill, de la Institución de Brookings, estudia la movilidad económica. Dijo que recuerda haber visto el mapa de movilidad económica codificado por colores del estudio Chetty para todas las razas y etnias.

“La primera vez que vi el mapa de Chetty, mirabas el sur y todo el sur se veía terrible”, dijo Sawhill. “Y la primera vez que vi eso, pensé que tenía que ver con la raza”.

Dijo que los datos actualizados son importantes porque les permiten a las ciudades entender qué grupos se están quedando atrás.

Por ejemplo, el estudio original otorgó calificaciones altas a áreas menos diversas como Pittsburgh, mientras que áreas como Charlotte, que son más diversas, obtuvieron una clasificación más baja. La zona de tránsito de Pittsburgh, una designación del Censo de los condados conectados, tuvo la segunda movilidad económica más alta en el estudio, pero cuando observa de cerca cómo les va a los diferentes grupos raciales en Pittsburgh, hay una gran disparidad.

Si observa más cerca a los condados alrededor de Charlotte y de Pittsburgh, las personas afroamericanas que crecieron en la pobreza tuvieron más dificultades de ascender que las personas afroamericanas que crecieron en la pobreza en Charlotte.

¿La movilidad de las personas afroamericanas mejoro?

Por ejemplo, en el condado de Mecklenburg, el 7.1 % de los niños afroamericanos cuyos padres se encontraban en el percentil 25 pasaron al 20 % superior en función de los ingresos individuales. Si observamos todos los condados del estudio, la mediana nacional es del 7%. En el condado de Allegheny, hogar de Pittsburgh, es del 6.7 %.

Los nuevos datos también muestran que la tasa de movilidad del condado de Mecklenburg para los habitantes afroamericanos de bajos ingresos es una de las tasas más altas de personas que se mueven de abajo hacia arriba entre los condados urbanos del sur, en función de los ingresos individuales. Es más alto o igual que muchos de los condados urbanos más grandes que formaron parte de la clasificación de 50 de 50. Incluyen los condados de origen de Nashville y Atlanta, y varios condados de Florida, como los de Jacksonville, Orlando y Tampa.

La tasa de movilidad en el condado de Mecklenburg es más alta que la de los condados que albergan Austin, Texas y varias ciudades del medio oeste, como Cleveland, Dayton, Indianápolis, Cincinnati y Pittsburgh.

Sin embargo, la tasa de movilidad de Mecklenburg es más baja que la de los condados que albergan ciudades como el condado de Los Ángeles, 10 %; Denver, 8.8 %; Houston, 9.1%; Washington, D.C., 14 %; y Filadelfia, 9.4 %.

El estudio actualizado dijo que el salario individual promedio para los habitantes afroamericanos que crecieron en la pobreza en Mecklenburg es de $20,000. El promedio nacional para todos los condados en el estudio para niños afroamericanos de bajos ingresos también es de $20,000.

El salario de Mecklenburg de $20,000 es igual o superior al de los condados que albergan a Los Ángeles, Chicago, Las Vegas y varias ciudades del Medio Oeste, pero está por debajo de lugares como San Francisco, $23,000; Seattle, $21,000; y Minneapolis, $22,000.

¿Cuál es la situación en la comunidad latina?

En el condado de Mecklenburg, a los latinos de bajos ingresos también les fue mejor aquí que en otros lugares. El 10% de los latinos de bajos ingresos pasaron al 20 % superior según los ingresos individuales. El promedio para todos los condados del estudio fue del 9.6 %. El ingreso individual de todos los latinos de bajos ingresos que crecieron en Mecklenburg, incluidos los nacidos fuera de Estados Unidos, fue de $25,000, mientras que el promedio para todos los condados fue de $24,000.

Para los habitantes blancos de bajos ingresos, el 12 % pasó al 20 % superior, que era la misma que la mediana de todos los condados del estudio. La movilidad de los habitantes blancos en condados cercanos fue mucho menor. El condado de Rowan fue del 5.5 %; el condado de Anson fue del 6.3 %; y el condado de Lancaster fue del 5.7 %.

“Supongo que celebras las pequeñas victorias”, dijo Teddy McDaniel, director de la Urban League of Central Carolinas. “Pero volvamos a esos datos”.

Teddy McDaniel. Foto Urban League of Central Carolinas

Le preocupan las diferentes tasas de movilidad entre las diferentes razas en el condado de Mecklenburg. El 7.1 % de los habitantes afroamericanos de bajos ingresos llegaron al nivel de ingresos más alto, mientras que el 10% de los latinos y el 12% de los habitantes blancos lo hicieron.

Esa brecha entre los habitantes blancos y negros es menor que la de muchas ciudades en el ranking 50 de 50; pero sigue siendo una brecha considerable.

“Querías estar en un lugar que se sintiera justo y equitativo y un lugar donde las personas de todos los ámbitos de la vida puedan conseguir lo mejor de lo que quieren”, dijo McDaniel.

Movilidad basada en los ingresos del hogar

Cuando pasa de los ingresos individuales a los ingresos familiares, al condado de Mecklenburg le va peor. Solo el 2.6 % de los hogares afroamericanos de bajos ingresos en el condado alcanzan el 20% superior. El promedio para todos los condados en el estudio es 3.3 %.

Eso es igual o más alto que algunos condados que albergan ciudades como Nashville, Jacksonville, así como lugares en el Medio Oeste, como Cincinnati, Cleveland e Indianápolis.

Y el ingreso familiar también es mucho más bajo en comparación con otros condados. El ingreso familiar nacional promedio para los habitantes afroamericanos que crecieron en la pobreza es de $24,000 al año. Son $21,000 en el condado de Mecklenburg.

Este mapa muestra el ingreso familiar a los 35 años de personas que crecieron en la pobreza. Las áreas en rojo y naranja tienen menos dinero. Foto Opportunity Atlas

Este mapa muestra los ingresos individuales de los habitantes afroamericanos que nacieron en los Estados Unidos y crecieron en hogares de bajos ingresos. Zonas en rojo y naranja son las más pobres. Foto Opportunity Atlas

John Friedman, economista de la Universidad de Brown quien trabajó en el estudio, dijo que una de las razones por la brecha entre los ingresos individuales y los ingresos familiares de Charlotte es la baja tasa de matrimonio.

En el condado de Mecklenburg, el 22 % de los habitantes de bajos ingresos estaban casados a los 35 años. El promedio de todos los condados del estudio es del 42 %.

Las tasas de matrimonio son más bajas en las ciudades que en las zonas rurales. Pero la tasa de matrimonios de Mecklenburg es más baja que la de varios condados; incluidos los que albergan a Houston, Dallas, Los Ángeles, Chicago, Raleigh, Miami y Boston.

Sawhill, del Instituto Brookings, dijo que los ingresos individuales no pueden competir con los de un hogar con dos personas que ganan dinero.

“Incluso si un segundo miembro del hogar gana el salario mínimo, podría ganar $15,000 en un trabajo de salario mínimo”, dijo Sawhill. “No vamos a encontrar un programa gubernamental que ayude a las familias que ganen $20,000 adicionales al año”.

Este mapa muestra el porcentaje de personas de bajos ingresos casadas antes de los 35 años. Las áreas en morado y rosa oscuro tienen tasas más altas de matrimonio. Foto Opportunity Atlas

A pesar de los nuevos datos que pintan una imagen ligeramente mejor de la movilidad aquí en algunos casos, la clasificación 50 de 50 de Charlotte impulsó a la ciudad y al condado a movilizar recursos para mejorar la movilidad económica.

La directora ejecutiva de United Way of Central Carolinas, Laura Yates Clark, dijo que la ciudad podría no haber trabajado tan duro si no hubiera sido la última de la lista.

Si “hubiéramos tenido 46? 47? No sé. No sé si hubiéramos tenido el mismo tipo de respuesta”, dijo Yates.

EQUALibrium

Esta historia forma parte de la serie EQUALibrium: An exploration of race and equity in Charlotte de WFAE. Encuentre esta historia en inglés en la página de WFAE.

Más noticias relacionadas:

¿La Ciudad con menos movilidad económica?