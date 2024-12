Por segunda vez, la tragedia ha golpeado a la familia de María Cruz Sorto, una hondureña que vive en Charlotte desde hace 10 años. Hace cinco años, sufrió la pérdida de su hijo de 19 años, Yexson Omar. El 4 de diciembre de este año, el destino volvió a arrebatarle un hijo: Fredis Aroni Orellana Cruz, también de 19 años, falleció de manera repentina debido a una enfermedad cardíaca.

En este momento, en medio del sufrimiento, María pide el apoyo de la comunidad para cubrir los gastos funerarios y trasladar los restos de su hijo a Roatán (Honduras). Quiero que Fredis pueda ser despedido y sepultado junto a su familia y en la tierra que la vio nacer y crecer durante 16 años.

“Lo encontré como si se hubiera quedado dormido”

María aún recuerda con dolor cuando Fredis con solo seis años empezó a mostrar indicios de una enfermedad, para ese momento desconocida. Al poco tiempo los médicos identificaron problemas cardíacos. Sin embargo, creyó que estaba controlado y emigró a Charlotte en el 2014 en búsqueda de un mejor futuro. Cuando logró estabilizarse, se trajo a su hijo a Charlotte en el 2021. “Aquí lo llevé al médico, le hice exámenes y no me le salía nada”, dijo a La Noticia.

“Él vivía aquí con su hermano. Recuerdo que el martes 3 de diciembre él estaba enfermo y yo le pregunté: '¿Hijo, cómo te sientes?' Y él me dijo ‘mami, ya estoy mejor’ y se fue a descansar. Ya en la mañana yo le mandaba mensajes antes de su horario de trabajo, durante y después, y no me contestaba. Cuando había pasado su hora de salida, fui a buscarlo, abrí la puerta de su cuarto y lo encontré como si se hubiera quedado dormido”, recordó entre sollozos

Madre hondureña pierde a su segundo hijo

Este no es el primer golpe que la familia ha tenido que soportar. Hace cinco años, la familia sufrió otra pérdida trágica con la muerte de Yexson Omar, el hijo mayor de María, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en Charlotte.

"Recuerdo a mis hijos como hombres trabajadores y estudiosos. Uno de mis hijos y yo estamos destrozados, me toca decirle: ‘tenemos que ser fuertes, porque ya no podemos hacer nada… Uno hace todo por las personas que uno quiere. Uno nunca espera una noticia como esta y le pide a Dios que no pasen estas cosas, pero cuando pasan no se puede hacer nada. Solo le pido a Dios que me ayude con el dolor porque esto no es fácil, es una situación muy difícil", añadió.

El desafío de un último Adiós en su tierra natal

Fredis deja atrás a sus padres y cinco hermanos, quienes están profundamente afectados por esta pérdida. Ahora la familia enfrenta un gran desafío: cubrir los gastos funerarios y cumplir el deseo de enviar el cuerpo de Fredis a Honduras para darle un último adiós en su tierra natal y que pueda descansar junto a sus familiares y en la tierra que lo vio nacer y crecer.

“Mi niño que acaba de morir era todo para mí, me decía cosas como ‘yo te voy a ayudar con lo que pueda’, y yo también lo ayudaba a él. Es un dolor muy fuerte el saber que ya se me fue y aunque no quiero aceptarlo, no puedo traerlo devuelta”, lamentó.

Si desea contribuir a la campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia Orellana Cruz, visita el siguiente enlace.

(Foto: cortesía Maria Adely Cruz Sorto)

