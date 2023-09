Se encuentra bajo investigación nuevamente una empresa constructora de Charlotte que fue multada a principios de este año, tras la muerte de tres trabajadores latinos por el colapso de un andamio defectuoso. Esta vez, el Departamento de Trabajo federal busca determinar si Friends Masonry Construction ha cumplido con los requisitos federales de salario mínimo, trabajo infantil y pago de horas extras.

El departamento recomendó, en una carta difundida este mes, que los trabajadores de Friends Masonry reciban Acción Diferida, una protección temporal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés). Esto, permite a una persona sin estatus migratorio permanecer en Estados Unidos durante un período definido para cooperar con los investigadores.

La protección, si la otorga el DHS, podría durar dos años y proporcionar un permiso de trabajo, así como un número de Seguro Social, según explicó Carol Brooke, la abogada principal del Centro de Justicia de Carolina del Norte. Sin embargo, la medida no brindaría un camino hacia la ciudadanía.

“Es para ayudar a la agencia laboral a poder hablar con testigos o personas directamente afectadas por lo sucedido, para obtener la información que necesitan, para que las personas se sientan libres de hablar con ellos sin temor a consecuencias migratorias o amenazas de su empleador”, dijo Brooke.

Caso estatal por muerte de trabajadores

En enero, tres trabajadores de Friends Masonry: Gilberto Mónico Fernández, Jesús “Chuy” Olivares y José Canaca Bonilla, murieron tras una caída de 70 pies cuando el andamio en el que estaban parados se derrumbó en su sitio de trabajo, donde construían los departamentos Hanover East Morehead en Dilworth.

Como resultado, Friends Masonry Construction recibió una multa de aproximadamente $43,500 por parte del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte. Posteriormente, esa cantidad se redujo a unos $29,000.

Brooke dice que el caso de fatalidad ayudó a alertar al Departamento de Trabajo federal sobre otras preocupaciones, como el robo de salarios y la necesidad de proteger a los trabajadores inmigrantes que temían represalias.

“Resulta que hubo problemas más allá de las preocupaciones de salud y seguridad”, dijo Brooke. “Creo que las muertes sentaron las bases para [investigar] el miedo que experimentan los trabajadores en ese lugar de trabajo y por qué el Departamento de Trabajo de Estados Unidos necesita que esos trabajadores estén protegidos de posibles represalias relacionadas con su estatus migratorio”.

Temor a represalias

Alejandro Sánchez de Friends Masonry dijo que la empresa no tiene nada que ocultar a los investigadores. Dijo que consideraba a los trabajadores de la empresa más como amigos o hermanos que empleados.

El Departamento de Trabajo federal dice que sus investigadores de la División de Salarios y Horas (WHD, por su sigla en inglés) ha recibido información de que los trabajadores de Friends Masonry fueron clasificados erróneamente como contratistas independientes, sujetos a deducciones erróneas y no recibieron pago de horas extras. El departamento está pidiendo que más trabajadores se presenten y compartan sus historias.

“La WHD debe fortalecer protecciones contra el uso del estatus migratorio como herramienta de represalia contra los trabajadores que hacen valer sus derechos legales”, decía una carta emitida este mes por el Departamento de Trabajo federal. “Los trabajadores inmigrantes y con salarios bajos son particularmente vulnerables al abuso en el lugar de trabajo porque a menudo se muestran reacios a denunciar las violaciones de la ley por temor a represalias”.

Otra empresa involucrada en el caso estatal de fatalidades, Old North State Masonry, no forma parte de la investigación federal. Old North State está impugnando actualmente su multa de $87,012, emitida en junio por el Departamento de Trabajo de Carolina del Norte.

Si han trabajado para Friends Masonry desde el 25 de julio de 2021 y quieren hablar con los investigadores, pueden comunicarse con el Centro de Justicia de Carolina del Norte por teléfono, mensaje de texto o WhatsApp al 919-909-0580.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia.