Durante todo el año, artistas de Charlotte podrán participar para recibir una beca de $250 con el programa de “HUG” o “Bombas de amor en efectivo”. Se trata de una iniciativa de Charlotte is Creative para apoyar el talento local e impulsar grandes ideas artísticas.

“Las solicitudes están abiertas todo el tiempo. Las recibimos todos los meses y todos los meses otorgamos… Los artistas las usan para eliminar un obstáculo para el éxito, en un esfuerzo creativo o artístico, ya sea sin o con fines de lucro”, dijo Tim Miner, cofundador de Charlotte is Creative a La Noticia.

“Apoyar a un artista en sus inicios marca la diferencia”

Desde 2015, Miner, quien es escritor y diseñador gráfico, y Matt Olin, quien se dedicó a la música y al teatro, fundaron Charlotte is Creative con la finalidad de ayudar a otras personas con su carrera artística. Esto les llevó a investigar si existía apoyo para esta comunidad y descubrieron que era muy limitado.

“Comenzamos este programa en julio de 2017 porque vimos que la mayoría de las subvenciones existentes eran de cantidades grandes como $10,000 o $20,000, pero a su vez eran de difícil acceso, se requería contar con mucha experiencia para solicitar becas, entonces para los artistas era difícil demostrar que merecían una beca como esa”, comentó Miner.

Desde entonces han otorgado más de 400 becas de $250 o más y se han sumado diferentes patrocinadores públicos y privados para contribuir en el apoyo de más artistas a través de otras subvenciones de montos de hasta $5,000.

“Si bien no es suficiente para financiar todo un proyecto, sí permite resolver pequeños problemas. Por ejemplo, si un artista tiene una instalación o una exposición próxima y necesita comprar materiales o lienzos. Lo que nos dimos cuenta es que hacer una inversión y apoyar a un artista en sus inicios marca la diferencia. A algunos de los artistas más destacados de Charlotte en este momento les dimos una subvención cuando apenas estaban comenzando. Entonces es una inyección de capital y de confianza”, añadió.

¿Quiénes pueden solicitar la beca HUG?

Quienes estén realizando proyectos artísticos, ya sea de manera individual o como organización, dentro del condado de Mecklenburg. Estos deben estar relacionados con:

Artes visuales o escénicas

o escénicas Música

Creación de comunidades creativas

Pódcast

Medios de comunicación

Artesanía

Moda

Construyendo comunidades

Mensualmente, se seleccionan entre uno y ocho ganadores, depende del número de solicitudes. Quienes ya hayan recibido una beca, pueden seguir solicitando para conseguir otra.

“La solicitud es muy sencilla y la pueden poner en marcha de inmediato, porque para nosotros ‘HUG’ significa regalo útil y sin restricciones”, cerró.

Para solicitar una beca HUG, visite el siguiente enlace. El formulario de solicitud se encuentra en español. Para más información, envíe sus dudas a través de este enlace.

Noticias de Charlotte que podrían interesarte: