El astro del rock Mick Jagger realizó en 2021 una visita sorpresiva al bar Thirsty Beaver Saloon de Charlotte y le reveló The Washington Post por qué lo hizo.

Charlotte fue la afortunada ciudad donde se realizó una de las presentaciones de la gira de The Rolling Stones en 2021.

Para el asombro de muchos, el vocalista de la legendaria banda se dio un paseo por la ciudad. ¿Qué hay detrás de estas inesperadas visitas?

El artista le reveló a The Washington Post que no es la primera vez que realiza este tipo de recorridos. Agregó que lo había hecho en giras anteriores, pero que ahora tuvo la idea de compartir las visitas en redes sociales y los resultados son virales.

"La gente no prestó tanta atención como ahora. Y cuando me detuve, cuando lo hice desde ese bar, ya sabes, el bar Beaver. Sí. Algunas personas prestaron mucha atención y pensé, bueno, en realidad, esto es algo divertido",

Como a muchos, a Mick Jagger no le gusta "quedarse estancado en un cuarto de hotel viento televisión", por eso se anima a visitar algunos lugares y tomarse algunas fotos.

El artista dijo en la entrevista que sale de paseo con un guardaespaldas y algún miembro de la banda.

En el bar Thirsty Beaver Saloon de Charlotte, Mick Jagger evitó acercarse a la gente para respetar las normas de distanciamiento social y cuidarse del COVID-19.

Además detalló que era muy oscuro, lo que hacía difícil que lo reconocieran.

"Casi no hay nadie allí. Está oscuro. No es realmente grandioso. No estoy en una gran limusina. Simplemente camino la cuadra y luego voy allí. Y no puedo entrar a la habitación porque las reglas de la gira no me permiten entrar en un salón. Y esa es una promesa que hicimos. Pero podía quedarme [en el patio] fuera del salón. Y estoy lejos de la gente",

dice Jagger sobre la foto.