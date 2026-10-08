Los impostores son personas que quieren robar su dinero u obtener su información personal. Pueden llamar, enviar mensajes de texto o correo electrónico y parecer muy legítimos. Las llamadas pueden parecer un número local, los mensajes de texto parecen ser de compañías reales o correos electrónicos con logotipos gubernamentales completamente creíbles.

Un impostor es una persona que finge ser otra persona. Pueden pretender ser alguien que usted conoce; como un miembro de la familia, un amigo, una persona que sientes que conoces pero que no has conocido en persona. Pueden simular que trabajan para el gobierno o para una empresa de su confianza, como una empresa con la que hace negocios, por ejemplo, una empresa de informática.

El Better Business Bureau que sirve al este de Carolina del Norte (BBB) ​​les quiere informar sobre estas estafas y cómo funcionan.

Estafas de impostores ¿cómo funcionan?

Estafa de energía / servicios públicos

Los impostores que se hace pasar por las empresas de servicios públicos generalmente se comunican a través de una llamada telefónica o llaman a su puerta para afirmar ser un representante de la compañía local de agua, electricidad o gas. En el escenario más común, el defraudador dirá que un pago está vencido y la utilidad se cerrará si no paga de inmediato.

Textos bancarios falsos / esquemas de suplantación de identidad

Recibe un mensaje de texto supuestamente de un banco que le alerta de una actividad fraudulenta en su cuenta. Puede que tenga o no una cuenta en ese banco. Los estafadores incluso pueden conocer su número de cuenta. Utilizan una variedad de mensajes y técnicas, pero el resultado deseado es el mismo. Quieren que les des información, la clave de tu dinero.

Impostores del IRS

Hay muchas formas de saber si una llamada sobre una deuda tributaria es una llamada fraudulenta del IRS. Según el IRS, las personas con impuestos vencidos siempre recibirán múltiples contactos, incluidas cartas y llamadas telefónicas, primero del IRS. El IRS también notificará a los contribuyentes antes de enviar sus cuentas a una agencia de cobranza privada. Si recibe una llamada primero y no tiene idea de que tienes un saldo pendiente de sus impuestos, sea cauteloso y escéptico.

Estafa de emergencia (también llamada estafa de abuelos o estafa de familiares / amigos)

Este plan implica la suplantación de un amigo o familiar en una situación desesperada o urgente fabricada. Las llamadas de emergencia se aprovechan de la naturaleza amable de una persona y su voluntad de ayudar a los amigos y familiares necesitados. Los estafadores se hacen pasar por los seres queridos de sus objetivos, inventan una situación urgente y suplican ayuda y dinero. Gracias a los sitios de redes sociales, estas personas pueden ofrecer historias plausibles e incorporar apodos y planes de viaje reales en la estafa para convencer a sus objetivos.

Estafas de soporte técnico

Un representante de soporte técnico lo llama a su casa y le ofrece reparar un error de la computadora que ni siquiera ha notado, o aparece una advertencia emergente en su pantalla indicando que marque un número para obtener ayuda. En esta estafa, los estafadores se hacen pasar por empleados de soporte técnico de reconocidas empresas informáticas y molestan a las víctimas para que paguen por su soporte .

Consejos de como evitar ser víctimas de estas estafas

Mantén la calma

Si recibe alguna de estas llamadas de impostores, BBB sugiere resistir el impulso de actuar de inmediato, sin importar cuán dramática sea la historia.

No responda directamente

No responda a la llamada, mensaje de texto o correo electrónico, siempre llame a la empresa o persona directamente para preguntar sobre cualquier situación que haya surgido.

Vaya a la fuente u obtenga ayuda

En caso de duda, llame a un amigo, a un ser querido o a su BBB local para solicitar una segunda opinión.

Para obtener mas informacion visite la página web de BBB o comuniquese con Luis Feliz por correo electrónico.

Acerca del BBB sirviendo en el este de Carolina del Norte

El Better Business Bureau que da servicio en el este de Carolina del Norte es una corporación 501(c)(6) sin fines de lucro que sirve a 33 condados del área. La organización es apoyada principalmente por los pagos de más de 3,700 negocios locales y firmas profesionales Acreditadas por el BBB. Los servicios que provee el BBB incluyen reportes de negocios y entidades benéficas, monitoreo general de promociones en el mercado, programas de educación para consumidores/negocios y servicio para resolución de conflictos. BBB promueve integridad, confianza al consumidor y ética empresarial con las regulaciones pertinentes para negocios, comercios y mercados locales. Todos los servicios son gratuitos al público, con algunas excepciones en los casos de mediación o disputas.