La información que se encuentra en su reporte de crédito puede ser vital para que decidan o no arrendarle una vivienda, ofrecerle un préstamo para comprar una casa, un carro, invertir en su negocio, en su educación e incluso un trámite más sencillo para obtener o ampliar el crédito de su tarjeta. Es por ello que debe procurar que los datos sean exactos.

Así lo explica la directora de Mira USA Carolina del Norte, Luz Marina Martínez, a La Noticia, quien recomienda revisar este reporte, como mínimo, una vez al año para tomar el control de sus finanzas si su puntaje de crédito es bajo, pero también para prevenir que se cometan fraudes con su identidad.

“Conocerlo es importante porque le permite saber, si la persona que aparece registrada es correcta, es decir, es usted… o si le marcan deudas que usted no tenía antes, como un préstamo, una renta, un pago de un carro, y otras que no corresponden a la realidad. El reporte también le permite ver si alguien ha intentado usar su identidad y uno al ver que la información no corresponde puede evitar que alguien por error o intencionalmente utilice sus datos, como su número social, para solicitar estos beneficios”, dijo.

Martínez fue capacitada por Federal Deposit Insurance Corporation, en español Corporación Federal de Seguro de Depósitos, para proveer educación financiera. En esta oportunidad conversó sobre la importancia del reporte de crédito y cómo revisarlo anualmente puede ayudarle a prevenir ser víctima de fraudes.

Paso a paso para reportar errores

Usted tiene derecho a que tanto la compañía que elaboró su reporte de crédito, como aquella que proporcionó la información, corrijan errores cometidos. El proceso es el siguiente:

Redacte una carta a la compañía que hizo el reporte (ya sea Equifax, Experian y TransUnión) que contenga su: Nombre, apellido, dirección y número de teléfono.

Número del reporte, si lo tiene.

El error que desea que corrijan y una explicación del porqué la información no es correcta y, por lo tanto, deberían eliminarla o modificarla.

Copia del reporte marcando lo que desea que se corrija o elimine.

Registros de pagos o documentos que validen esta posición (si las tiene).

Firma

2. Envíala a la compañía que corresponde:

Equifax al siguiente enlace o envíe los documentos a: Equifax Information Services LLC, P.O. Caja 740241, Atlanta, GA 30374. Agregué el siguiente formulario.

Experian, al siguiente enlace o envíe los documentos a: Experian, P.O. Caja 4500, Allen, TX 75013.

TransUnión, al siguiente enlace o envíe el siguiente formulario a: TransUnion Consumer Solutions, P.O. Caja 2000, Chester, PA 19016-2000.

3. Luego de reportarlo a esta compañía, notifique a la agencia que proporcionó la información errónea, ya sea banco, prestamista o compañía de tarjeta de crédito.

¿Qué puede pasar?

El proceso de investigación dura 30 días y tres cosas podrían pasar: