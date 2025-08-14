En ocasiones compartir información personal puede terminar en el robo de identidad y afectar sus finanzas. Esto ocurre cuando la persona con la cual compartió sus datos, los utiliza para hacerse abrir una cuenta bancaria, pedir una tarjeta de crédito o realizar transacciones que pueden perjudicar su economía. Y una forma de darse cuenta de si este es su caso es solicitando un reporte de crédito.
Este fue el caso de una latina de Carolina del Norte, quien tras compartir su información personal con un familiar, este la utilizó para hacer un préstamo para una vivienda.
“Ella quiso solicitar un préstamo para vivienda, pero cuando lo hizo le empezaron a hacer preguntas sobre un préstamo que supuestamente ella tenía, pero no tenía idea de lo que le estaban hablando y cuando le mostraron el reporte, ella vio que en Carolina del Sur aparecía que ya tenía una cuenta en otro lugar y ya tenía un préstamo. Empezaron a investigar y fue su familiar quien utilizó su información privada para solicitarlo”, dijo la directora de Mira USA Carolina del Norte, Luz Marina Martínez, a La Noticia.
Martínez contó que a través de Federal Deposit Insurance Corporation, en español Corporación Federal de Seguro de Depósitos, fue capacitada para proveer educación financiera a los consumidores para tomar decisiones inteligentes y proteger sus ahorros. En esta oportunidad conversó sobre la importancia de revisar su reporte de crédito.
Pueden consultar su reporte sin que usted lo sepa, ¿Cómo protegerse?
Hay dos tipos de consultas al reporte de crédito: el Hard inquiry y el soft inquiry. Sólo el primero deja un rastro en su historial financiero que permite que se pueda rastrear quién lo hizo, cuándo y a través de qué agencia lo intentó consultar, ya sea para comprar un vehículo, solicitar una tarjeta de crédito en una tienda, entre otros.
Los bancos, las compañías de tarjeta de crédito y de seguro y prestamistas hacen realizan un Hard inquiry y esta queda registrada en una o en las tres agencias oficiales para realizar este trámite (Equifax, Experian y TransUnion). Para protegerse de estas consultas, pida su reporte al menos una vez al año.
También su empleador y los dueños o administradores de vivienda podrían estar interesados en conocer su comportamiento financiero antes de contratarle o arrendarle un espacio y pueden hacer tanto un Soft Inquiry como un Hard inquiry. Antes de hacerlo, estas personas deben tener su consentimiento por escrito, para protegerse: Pregunte primero si esto forma parte del proceso de selección y qué tipo de consulta realizan.
Considere que el realizar muchas consultas a su reporte, puede afectar su puntaje de crédito.
Si desea consultarlo gratis, visite el siguiente enlace.
Cinco maneras de proteger su crédito del robo de identidad
- No comparta su número de seguro social o su número de identificación personal del contribuyente, mejor conocido como ITIN number.
- Cuide con quien comparte su dirección. “Alguien puede utilizar una dirección antigua y hacer como que todavía está viviendo allí”.
- Guarde su tarjeta de seguro social en un lugar seguro, no es necesario que la lleve consigo.
- Si tiene estos datos en su computadora, manténgala en casa y protégela con una contraseña y programas de seguridad.
- Otra recomendación de Martínez es que cuando solicite una tarjeta de crédito en una tienda, verifique que sus datos sean ingresados directamente en la solicitud y no en un papel o en una superficie donde quede expuesta su información personal.