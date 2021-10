¡Es oficial! Se dio a conocer que habrá una nueva película de Hellraiser y la encargada de interpretar a Pinhead no será otra que Jamie Clayton, conocida por sus papeles en Sense8 y The L Word: Generation Q.

La película será producida en una colaboración entre Spyglass Media Group y Hulu y la misma actriz ha compartido esta noticia:

"Demonios para algunos, ángeles para otros, #Hellraiser", escribió en Instagram Clayton.

La cinta es un reboot de la cinta de horror de 1987, en la que una criatura maligna es invocada de otra dimensión.

De acuerdo con IMDB, la cinta es dirigida por David Bruckner (The Ritual) y en el elenco también se cuenta con Goran Visnjic (The Girl with the Dragon Tattoo), Selina Lo (Boss Level), Drew Starkey (Love, Simon), Brandon Flynn (13 Reasons Why), Odessa A'Zion (Let's Scare Julie), Hiam Abbass (Blade Runner 2049), Aoife Hinds (Normal People) y Adam Faison (Agents of SHIELD).

"Habiendo visto algunos de los diseños de la nueva película Hellraiser de David Bruckner, rinden homenaje a lo que creó la primera película, pero luego lo llevan a lugares donde nunca antes había estado. Este es un Hellraiser en una escala que simplemente no esperaba. David y su equipo están inmersos en la mitología de la historia, pero lo que me emociona es su deseo de honrar el original incluso mientras lo revolucionan para una nueva generación", señaló Clive Barker, el escritor y director de la cinta original de 1987 a Deadline.

La saga de Hellraiser, que ahora tendrá como Pinhead a Jamie Clayton, recaudó cerca de $50 millones con sus películas de 1897 a 1996, de acuerdo con Deadline.