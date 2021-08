Jacqueline Flores, quien era una joven madre latina, murió luego de una herida de bala en California.

Tras pasar varios días en estado crítico, la joven latina de 25 años fue declarada muerta.

La noticia fue dada a conocer por el Departamento de Policía de Fresno, así como por la Oficina del Alguacil de Fresno.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Fresno, Jacqueline Flores recibió un impacto de bala en la cabeza el martes 27 de julio, cuando estaba en su auto, en un estacionamiento de Kearney Boulevard, en Fresno.

En el vehículo, además, se encontraba la hija de 6 años de Jacquelin, sin embargo, las autoridades dijeron que la menor resultó ilesa físicamente.

Las autoridades informaron que Jacqueline falleció el pasado viernes 30 de julio en un hospital de Fresno.

Update to the shooting on 7/27/2021: Sadly, Jacqueline Flores passed away on Friday evening from the injuries she received.



Investigators do not believe that Flores was the intended target, and this senseless act of violence may have been a case of mistaken identity. 21-040602 pic.twitter.com/2kWSS5ykXs