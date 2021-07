Un jet privado se estrelló en California y, de acuerdo con las autoridades, el número de muertos aumentó a 6, además, se dio a conocer que el avión estuvo a punto de caer sobre un autobús escolar.

El accidente ocurrió cerca de un campo de golf al norte de California, en Truckee, región de Lake Tahoe.

A través de redes sociales, se ha dado a conocer un video, en el que se puede ver cómo un autobús escolar avanza, justo unos instantes antes de que el jet privado se estrelle en una zona residencial de Truckee, California.

En el video, se escucha el sonido de un avión, cada vez más fuerte, hasta que, de pronto, un choque estremece el ambiente.

Las imágenes del momento muestran que el autobús acababa de pasar por ahí, mientras el avión se estrella y las llamas estallan en el lugar.

El accidente ocurrió a solo unos pasos del Ponderosa Golf Course.

Según los reportes, la nave era procedente de Idaho o Florida y se dirigía al aeropuerto Truckee-Tahoe.

NEW — A viewer just shared this video with me of Monday’s plane crash in #Truckee. You can see the explosion happen on the right hand side of the screen — just seconds after a school bus drives past. The whole thing is heartbreaking. @kcranews pic.twitter.com/ewDwFW9YZ1