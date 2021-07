Una avioneta se estrelló este viernes por la mañana en Napa, California y mató a tres personas.

La Administración Federal de Aviación dijo que el accidente ocurrió cerca de las 8:40 AM, mientras el piloto de la nave, un Beechcraft 35 Bonanza, intentaba acercarse al Angwin Airport-Parret Field, en Angwin, California, señaló KTVU.

Por su parte, la Oficina del Alguacil del Condado de Napa dijo que las identificaciones de los fallecidos están pendientes de investigación.

Asimismo, se dio a conocer que los familiares de los fallecidos serán notificados.

La avioneta que se estrelló en Napa, California y mató a 3 personas, colapsó en las afueras de Abreu Vineyards, de acuerdo con KTVU.

Shortly after 8:40 AM, a small plane crashed in a vineyard near the Angwin Airport. There were 3 people on the plane. The condition of the pilot and 2 passengers is not being released at this time. We're at the scene along with Cal Fire, FAA, and NTSB. pic.twitter.com/ZJnPjIxxsT