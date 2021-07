Cerca de 4 millas de las playas de Los Ángeles, en California, cerraron, luego de que más de 17 millones de galones de aguas residuales se derramaron en la bahía de Santa Mónica el fin de semana.

Como consecuencia, se reportó que fueron cerradas la playas, desde El Segundo hasta Dockweiler State Beach, donde se prohibió nadar, incluyendo Grand Avenue Storm Drain.

De acuerdo con las autoridades, el derrame fue causado por una falla mecánica en la Planta de Recuperación de Agua de Hyperion.

A través de Twitter, Janice Hahn, la supervisora del condado de Los Ángeles dijo que estaban haciendo pruebas del agua para tener más información de las implicaciones del derrame.

This was a massive discharge of 17 million gallons of sewage into the ocean. I understand that the plant was able to prevent an even larger spill, but we are going to need answers about how and why this happened. https://t.co/oHw4krxMOa