La Unidad de Cuidados Intensivos (ICU) de un hospital en Sampson, Carolina del Norte, ya no tiene camas y es que todas están llenas de pacientes con COVID-19.

Se trata del Centro Médico Regional de Sampson, que se reporta está al 150 % de su capacidad, mientras que todos los pacientes en ICU están siendo tratados por coronavirus.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, tan solo en el condado de Sampson, más de 750 personas dieron positivo al COVID-19 en las últimas dos semanas.

En Carolina del Norte, el 25 % de las casi 4,000 personas con COVID-19 están en unidades de cuidados intensivos y casi todos tienen un ventilador, aseguró WRAL.

A través de una reciente entrevista, el CEO del hospital, el Dr Shawn Howerton, aseguró que el hospital de Sampson ya no tiene camas, lo que no solo afecta pacientes COVID-19, sino también a cualquier persona que busque una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos, como alguien que haya sufrido un paro cardiaco o algún accidente.

Star Communications host JW Simmons speaks with #SampsonRMC CEO Dr. Shawn Howerton regarding the current state of our local hospital and the Delta Variant. Take a moment to catch up on important updates that directly effect our community.https://t.co/cuuVLOBkM8