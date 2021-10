Este viernes se reportó algo poco usual, pues un helicóptero chocó con un avión en el aire, en Arizona, dejando al menos dos muertos.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió en Chandler, cerca de un aeropuerto local.

Asimismo, se informó que el avión aterrizó sin problemas, pero el helicóptero se estrelló y se incendió, causando la muerte de dos personas, quienes iban a bordo de la aeronave.

Fox10 mostró un video, en el que se podía ver que los restos del helicóptero fueron cubiertos con una lona azul, mientras los bomberos trabajaban en la zona.

Las imágenes también mostraron que, aunque el avión aterrizó a salvo, lo hizo en una zona de terracería, lo que habría sido provocado por el mismo impacto en el aire.

El aeropuerto fue cerrado, pero afortunadamente nadie en el avión o en tierra resultó herido.

Debido al incidente, la policía de Chandler pidió evitar el área de Mcqueen/Queen Creek, por lo que además se desvió el tránsito.

La policía de Chandler, Arizona, también pidió que cualquier testigo del helicóptero que chocó con un avión en el aire y dejó 2 muertos llamara al 480-782-4130 para compartir con ellos imágenes del incidente, en caso de tenerlas.

We are at the scene of a mid-air collision between a plane and helicopter at a Chandler Airpark. We ask anyone who possibly witnessed or caught this incident on camera to contact Chandler PD at 480-782-4130. pic.twitter.com/KcmSHn3LQd