En la ciudad de Chandler, cerca de Phoenix, Arizona, se reportó una explosión que dejó al menos 4 heridos.

El incidente se registró cerca de Ray Road y Rural este jueves por la mañana.

El Departamento de Bomberos de Chandler dijo que se atendieron a los cuatro pacientes, pero no revelaron la gravedad de las heridas.

La Policía de Chandler pidió a los habitantes mantenerse alejados de la zona y señalaron que los estudiantes de Maxwell Preschool Academy habían sido evacuados a Sunrise Preschool.

We are investigating an incident in the area of ray/rural. Police and Fire personnel will be in the area for an extended amount of time. Please avoid the area. Further updates to follow. PIO is en route. Media staging area is the Bank of America ATM near the Circle K pic.twitter.com/AYcne91kBp