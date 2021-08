El cuerpo de Haylie González, una adolescente latina desaparecida en Oklahoma desde el 4 de julio, fue encontrado, de acuerdo con sus familiares.

Según sus familiares, las autoridades encontraron el cuerpo de la adolescente de 17 años dentro de un edificio de departamentos.

A través de sus redes sociales, la policía de Oklahoma confirmó el hallazgo de un cuerpo en la cuadra 6800 de NW 13th.

Aunque no confimaron que se tratara de ella, sí dijeron que sospechaban que el cuerpo encontrado era de la latina Haylie González.

There has been speculation regarding a body located today in the 6800 block of NW 13th. Although many believe it to be Haylie Gonzalez, the Medical Examiner will determine the identity of this individual. Once that identification is confirmed we will release an official identity. pic.twitter.com/yw5bbWiaEr