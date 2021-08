Esta tarde se emitió una Alerta Amber por Jaila Puello, una niña latina que se reporta fue secuestrada en Queens, Nueva York.

De acuerdo con las autoridades, la menor tiene 7 años y fue secuestrada en su casa, en Grand Avenue, Queens, cerca de las 2:15 AM de este miércoles.

Según los reportes, por la forma en que sucedió, se cree que la niña Jaila Puello está en peligro inminente de daño o muerte.

La policía dijo que el padre de la niña, Jean Puello, de 40 años, se volvió violento, cuando intentó tener relaciones sexuales con su expareja, la madre de Jaila, y ella se negó.

ABC News reportó que Jean le torció la muñeca a la madre, de 29 años, sacó un cuchillo, se lo puso a ella en el cuello y dijo que la mataría.

La víctima huyó a un lavadero, desde donde llamó a la policía, pero se reporta que el hombre aprovechó ese momento para secuestrar a la hija mayor de la pareja.

Se cree que la niña latina de Queens, Nueva York, por la que fue emitida una Alerta Amber, fue llevada en un BMW 530i 2002 color verde con matrícula KFM2998.

La niña fue descrita como latina, de cabello negro, 60 libras, ojos marrones y estatura de 4'1''.

Jaila Puello fue vista por última vez con una camisa rosa, pantalones cortos negros y zapatos grises.

Jean Puello, también fue descrito como latino, con cabello negro, ojos cafés, 6'0 de estatura y 160 libras de peso. Fue visto por última vez en bóxers.

La policía ha pedido que, quien tenga información, contacte a las autoridades al 718-520-9277 o al 911.

#AMBERAlert - PLEASE REWEET

The @NYPD110Pct is investigating a child abduction on Grand Ave, in #Queens at approximately 2:15 AM today. Anyone with info is asked to call @NYPDTips at #800577TIPS or 911 if the suspect, child or vehicle (green 2002 BMW, NY plate KFM2998) are seen. pic.twitter.com/jGab3JOLDt