El Dr. Carlos del Río es infectólogo experto, profesor distinguido, y decano asociado ejecutivo del Hospital Grady de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, también fue investigador de la vacuna Moderna contra el coronavirus COVID-19.

En esta entrevista con La Noticia, el Dr. Carlos del Río nos platica sobre la importancia de vacunarse.

¿Por qué es importante vacunarse? El Dr. del Río dice que:

Es muy sencillo: si estás vacunado puedes básicamente hacer una vida normal. Si no estás vacunado, yo te recomiendo que no salgas. Tienes que seguir usando mascarilla, estás a riesgo de contagiarte— particularmente hoy en día cuando está surgiendo el variante Delta que tiene tanta transmisión, tanta transmisibilidad. Vamos a ver un aumento en el número de casos. Te puedo decir que todos esos casos van a ser entre personas no vacunadas.

“No dejes que te agarre desprevenido. Vacúnate.” — Dr. Carlos del Río, médico, infectólogo, y epidemiólogo.

El doctor disipa mitos y dudas sobre la vacuna, incluyendo que:

¿La vacuna causa infertilidad? FALSO : La vacuna no causa infertilidad. “Eso es pura mala información,” dijo el doctor, “es gente maliciosa que lo que quiere es que no se vacunen los latinos y que por tal está difundiendo esa información.”

¿La vacuna se desarrolló muy rápidamente? VERDAD : Si, es cierto que se desarrolló rápidamente la vacuna — El Dr. del Río dice que es porque se tenía mucha información de base que ayudó a desarrollarlas. “No fue brincandose ningún paso”.

¿Necesita seguro médico, o pagar por la vacuna y necesita tener ‘papeles’ y número de seguro social para recibirla? FALSO : “Puedes ser indocumentado y te puedes vacunar”, dijo el Dr. Del Río, “la vacuna es gratuita y nadie te va pedir información sobre si eres legal o no legal en este país y nada de esa información será usada en contra tuya.”



El Dr. del Río habló con nosotros de parte de la iniciativa Justos Si Podemos. “Juntos Sí Podemos es una iniciativa para tratar de hacer lo más posible para que aumentemos el número de personas que están vacunadas en el país, y particularmente, en la comunidad latina”, dijo el doctor.

Juntos Sí Podemos y la administración Biden han admitido que los latinos se están quedando rezagados en las cifras de vacunación, en comparación con la población en general.

Según los números actualizados el 6 de julio por el North Carolina Vaccination Dashboard (que reporta las tasas de vacunación en el estado); sólo 28 % de los latinos en Carolina del Norte han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Aprende más sobre Justos Si Podemos y los esfuerzos de vacunación en vaccines.gov/es y en juntossipodemos.hhs.gov.

Vea la entrevista con el Dr. Carlos del Río: