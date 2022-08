El ciclo escolar está por comenzar, ¿pudiste disfrutar de una nueva aventura este verano? Si no, todavía hay tiempo para visitar el Wilson Center for Nature Discovery en las montañas Grandfather, en Carolina del Norte. Podrás disfrutar de los nuevos programas y eventos disponibles para toda la familia.

Las montañas Grandfather se encuentran ubicadas en 2050 Blowing Rock Highway, Linville, NC y son consideradas como el pico más elevado de la llamada Cordillera Azul.



Aquí te dejamos una guía de cuatro actividades que puedes hacer antes del regreso a clases. Debes tomar en cuenta las fechas y los precios de cada actividad antes de planear.

Te puede interesar:

El Centro Wilson en las montañas Grandfather

El Centro Wilson en las montañas Grandfather promete tener actividades para toda la familia. (Foto: cortesía de Grandfather Mountain Stewardship Foundation.)

Las Montañas Grandfarther son únicas porque en los 5,000 acres de hermosa naturaliza, hay 16 comunidades ecológicas distintas y 72 especies únicas o en peligro de extinción.

El centro Wilson recientemente abrió sus puertas en junio, contando con 10,000 pies cuadrados de nuevo espacio educativo. Lo cual incluye exhibiciones de museo de última generación, tres salones de clases y también cuenta con la capacidad ampliada para albergar eventos y programas.

Las nuevas exhibiciones incluyen un mapa interactivo en 3D de la montaña, paredes de flora y fauna con pantallas táctiles de guía de campo, una demostración de la velocidad del viento y otras exhibiciones que se enfocan en la historia natural y la geología de la montaña.

Fuera del centro, los visitantes disfrutarán de nuevos espacios de aprendizaje, que incluyen un anfiteatro con asientos en terrazas y un pabellón, así como un nuevo jardín botánico.

Los boletos cuestan:

Adultos: $24

$24 Adultos mayores de 60 años : $22

: $22 Niños de 4-12 años : $10

: $10 Los niños menores de cuatro años entran gratis.

Para comprar los boletos, visita la página web aquí.

Programa diario “Junior Naturalist”

Los niños pueden aprender de las montañas Grandfather a través de las actividades del centro. (Foto: cortesía de Grandfather Mountain Stewardship Foundation.)

Puedes asistir a las 11:30 a.m. durante tu visita, al programa de 30 minutos que enseña sobre los animales a través de actividades divertidas.

El programa está disponible diariamente hasta el 30 octubre y se encuentra cerca del Jardín de polinizadores del Centro Wilson.

Los educadores de Grandfather Mountain ayudan a las personas a usar herramientas científicas para hacer observaciones sobre fenómenos naturales. Dirigido a niños de 5 a 10 años, pero dan la bienvenida a estudiantes más jóvenes y mayores. Esta actividad está incluida con tu boleto de admisión (no hay costo adicional.) Para más información, visita la página web.

¡Pinta con un oso en las montañas Grandfather!

Llega una nueva actividad a las montañas, donde puedes crear recuerdos inolvidables, al ver a un oso crear una pintura para que te la lleves a casa. Disponible los sábados y domingos a las 11:30 a.m. hasta octubre. Tu experiencia comienza en el Wilson Center for Nature Discovery. Después de pagar en la tienda de regalos, te encontrarás con el naturalista cerca de la estatua de Mildred the Bear a las 11:25 a.m.

Darás un paseo corto con la guía a un área detrás de escena cuando los osos a menudo interactúan con sus cuidadores. Después de conocer al oso, tu grupo seleccionará una variedad de colores de pintura.

Luego, el guía rocía un poco de pintura en el suelo junto con hojas de papel dentro del área de espera del oso. Desde una distancia segura detrás de una cerca, podrás observar al oso, caminar y pintar durante unos minutos para crear pinturas únicas. Después de que las pinturas se sequen, seleccionas una para llevarla a la casa.

El costo es de $50 por persona, además de la entrada al parque, incluidos los niños. Hay un mínimo de dos personas y un máximo de 4 personas para esta experiencia íntima de 30 minutos. No se permite tomar fotografías en el área detrás de escena.

Para más información, visita la página web aquí.

Programas diarios en las montañas

Con la apertura del Wilson Center, los naturalistas y educadores del parque decidieron crear programas diarios incluidos en la entrada al parque.

Los programas incluyen "Random Acts of Science", lo cual son nuevos para niños y familias, "Ramble With a Naturalist" y "Naturalist Talk" son perfectos para familias y adultos. Además, “Ramble With a Naturalist” ocurre todos los días a las 2:00 p.m. e incluye un paseo corto donde un naturalista explica los temas de temporada como flores silvestres, clima, polinizadores, mariposas, colores otoñales y más.

El programa "Naturalist Talk" (a partir de este otoño) será todos los días a las 3:00 p.m. y se enfoca en temas como especies raras de plantas y animales, esfuerzos de conservación en la montaña y la historia del área.

Grandfather Mountain Campfire Stories es un nuevo evento que incluye historias contadas alrededor de una fogata por figuras interesantes en los ámbitos de la ciencia, la conservación y la educación ambiental, todo mientras experimenta las maravillas de Grandfather Mountain en la oscuridad.

El evento de 2022 se lleva a cabo la noche del 19 de agosto, con el presentador Gordon Warburton, un biólogo de vida silvestre retirado y líder del proyecto de osos negros de la Comisión de Vida Silvestre de Carolina del Norte.

Estos programas están incluidos en el costo de entrada, lo cual no debes pagar más por asistir.

Para más información vista la página web aquí.