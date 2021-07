El mundialmente famoso guitarrista y cantante de Reino Unido, Eric Clapton, dijo que no se presentará en lugares donde requieran que los asistentes estén vacunados contra el COVID-19.

Y es que recientemente, el primer ministro británico, Boris Johson, declaró que, a partir de septiembre, las personas tendrán que presentar pruebas de estar vacunados contra el COVID-19 para poder asistir a sitios de conciertos y clubes nocturnos.

Eric Clapton dijo que sentía la necesidad de hacer un anuncio propio.

″Deseo decir que no actuaré en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada presente″, señaló.

El anuncio del famoso músico de 76 años llegó a través de las redes sociales de Robin Monotti Graziadei, arquitecto y productor de cine italiano, quien se ha manifestado en contra de las vacunas.

De acuerdo con los reportes, la declaración de Clapton fue hecha a Robin Monotti Graziadei, quien la publicó en su canal de Telegram, informan sitios como Pollstar.

En mayo, Clapton dijo que había experimentado una reacción ″severa″ a la vacuna de AztraZeneca y que temía no poder volver a tocar.

Clapton, intérprete de Wonderful Tonight, Tears in Heaven y I Shot The Sheriff tiene programadas algunas presentaciones este septiembre, en lugares como Forth Worth, Austin, Houston, Nueva Orleans, Nashville, Atlanta, Tampa y Hollywood.

Cuéntanos qué opinas de la declaración de Eric Clapton, quien dijo que no se presentará en lugares donde requieran vacunas COVID-19 a los asistentes.

También te puede interesar: