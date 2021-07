Vania Bazán Martínez, 14 años, es la adolescente mexicana que ganó la beca de $125,000 en el primer sorteo de vacunaciones de Carolina del Norte.

“Vacúnese. No tanto porque ganen o no ganen algo. Háganlo por proteger a su familia y a sí mismo”. — Vania Bazán Martínez, ganadora de una beca universitaria de $125,000 de la lotería de vacunación de Carolina del Norte.

El lunes 28 de junio el gobernador Roy Cooper y la Dra. Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, anunciaron los primeros dos ganadores del sorteo de vacunación contra el COVID-19 en Carolina del Norte, entre quienes se destaca, Vania, una adolescente latina de Wilmington.

El sorteo formó parte del programa “Your Shot at $1 Million” (Tu Oportunidad de un Millón), como una iniciativa para aumentar el número de vacunaciones en el estado.

Vania Bazán Martínez, la adolescente mexicana que ganó una beca de $125,000 en el sorteo de vacunaciones de Carolina del Norte con la Dra. Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte.

Vania Bazán Martínez es la primera ganadora de una de las cuatro becas de $125,000 de la lotería de vacunaciones en Carolina del Norte.

La latina recibió su primera dosis en mayo, antes de que se anunciaran los premios de $1 millón y las becas de $125,000. Cualquier habitante de Carolina del Norte que se ha vacunado en el estado está automáticamente ingresado en esta lotería.

La Noticia habló con Vania Bazán Martínez.

La Noticia: Vania, ¿por qué te querías vacunar?

Vania Bazán Martínez: Porque perdí a un familiar por COVID y tal vez si estuviera vacunado no hubiera pasado.

La Noticia: Hablaste un poco de que viste un anuncio en el centro comercial qué los adolescentes se podían vacunar y fuiste a tu casa a investigar la vacuna. ¿Qué información te convenció de ponértela?

Bazán Martínez: Bueno, de verdad fue porque una de mis maestras estuvo cerca de alguien que tenía COVID y al segundo día ella se hizo la prueba y ella tenía la primera dosis de Pfizer y salió negativa.

La Noticia: ¿Entonces eso te dio más confianza de que sí servían las vacunas?

Bazán Martínez: Si.

La Noticia: Cuando te diste cuenta de que ganaste la beca, ¿cómo fue la llamada que te llegó?

Bazán Martínez: Bueno, a mi no me marcaron porque no estaba con mi mamá, pero mi mamá me marcó, me avisó que había ganado la beca y dijo que ella no podía creer. Yo tampoco lo creía porque yo nunca puse mi nombre en el sorteo.

La Noticia: Después de que te diste cuenta de que si era verdad y que si habías ganado ¿cómo te sentiste?

Bazán Martínez: Pues empecé a llorar y pensé ¿quién te va a regalar $125,000 para que vayas a estudiar?

La Noticia: ¿Tienes pensado una carrera que quieres estudiar o una escuela a la que quieras asistir?

Bazán Martínez: Si, quiero ir a NC State en Raleigh y quiero estudiar para ser abogada de casos criminales.

La Noticia: Dijiste en la conferencia de prensa que convenciste a tu maná a que también se pusiera la vacuna. ¿Por qué crees que es importante que los latinos se vacunen?

Bazán Martínez: Creo que cada quien tiene opiniones propias, pero en mi opinión, muchos latinos no se quieren poner la vacuna porque piensan que trae un ‘chip’ o cosas así. Personalmente, cuando me fui a poner la vacuna yo tomé videos de que me pusieran la vacuna porque también creía esas historias. Pero no, yo vi con mis ojos que no era nada de eso. Lo hicieron los científicos. Yo creo que los latinos tienen miedo de la vacuna, más que nada.

La Noticia: Cuando te anunciaron como ganadora de la beca, hablaste sobre que acabas de empezar un trabajo de verano para ahorrar para la universidad. Ya que te regalaron la beca ¿han cambiado tus planes?

Bazán Martínez: Yo pienso que aunque me haya ganado la beca, todavía voy a seguir trabajando porque ¿en que me voy a mover? Un carro. Ahora estoy ahorrando para comprar un carro.

La Noticia: Vania, ¿tienes otra cosa que quieras compartir con nuestros lectores?

Bazán Martínez: Vacúnense. No tanto porque ganen o no ganen algo. Háganlo por proteger a su familia y a ustedes mismos.

La Noticia: Muy bien. ¡Muchas gracias!

———

Entrevista con Vania Martínez, la adolescente latina que ganó la primera beca del sorteo de vacunación en Carolina del Norte. Las preguntas y respuestas han sido abreviadas o editadas para mayor claridad.

Para encontrar un sitio de vacunación cerca de usted, puede visitar vacunate.nc.gov, llamar a 888-675-4567, o enviar un mensaje de texto con su código postal al número 438829.