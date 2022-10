Los latinos son el grupo de votantes de más rápido crecimiento en Carolina del Norte. El número de latinos registrados para votar en el estado aumentó en un tercio, a unas 263,000 personas, desde la última elección de mitad de legislatura en el 2018.

Ese nivel de aumento supera ampliamente el crecimiento general en el registro de votantes en el estado. El número total creció un 4.3 %, alcanzando unas 7.4 millones de personas. Para los votantes clasificados como blancos o negros, los números bajaron un 0.78 % y un 3.32 % respectivamente.

Pero las organizaciones de votantes latinos dicen que la comunidad no se siente escuchada ni comprendida por ninguno de los principales partidos políticos.

Wendy Mateo Pascual es una de las fundadoras de Latino Tu Voto Cuenta, una organización que promueve la educación y participación cívica de los votantes latinos.

Dice que los grupos de alcance a los votantes han hecho un buen trabajo para lograr que más latinos se inscriban. Pero dice que los partidos políticos no han logrado involucrar a la comunidad, incluidos los más de 40,000 latinos registrados en el condado de Mecklenburg.

“No creo que los partidos entiendan el poder de tener 42,000 latinos registrados para votar porque no veo a ninguno de los partidos invirtiendo en educar a la comunidad y motivar a la comunidad a votar”, dijo Mateo Pascual. En una elección estrecha, esa cantidad de votantes tiene el poder de cambiar los resultados. En la carrera por el Senado, por ejemplo, el republicano Ted Budd y la demócrata Cheri Beasley se encuentran cabeza a cabeza en las últimas encuestas.

Sin embargo, el NALEO Educational Fund estima que 1,000 latinos menos votarán en Carolina del Norte en esta elección que hace cuatro años. Su proyección de 103,000 votantes latinos equivale a aproximadamente el 40 % del total de votantes registrados de este grupo demográfico.

Esfuerzos comunitarios

Un bajo nivel de participación puede ser símptoma de la desconexión entre los votantes latinos y el sistema político tradicional, explicó Mateo Pascual. Esa preocupación le motivó a Mateo Pascual a fomentar el alcance a los votantes con Latino Tu Voto Cuenta hace cuatro años.

“Es una forma de educar a la comunidad latina”, dijo Mateo Pascual. “Una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que la razón principal por la que nuestra gente no participa es que nuestra comunidad no entiende cómo funciona el sistema de gobierno”.

Wendy Mateo Pascual comparte un mensaje con los votantes latinos. "Nuestro voto puede hacer la diferencia."

Si bien más del 60 % de los latinos que viven en Carolina del Norte nacieron en Estados Unidos, el proceso político aún puede parecer extraño, explica María González, subdirectora de El Pueblo, Inc.

“Mucha de la población latina es muy, muy nueva o es gente de segunda generación que puede votar”, dijo González. “Si son ciudadanos que se han naturalizado, el proceso de votación puede ser increíblemente diferente del proceso de votación en sus países de origen. Puede que esperen una cosa y sea completamente diferente”.

Esa es una de las razones por las que El Pueblo, Inc. desarrolló guías de votantes no partidistas y el sitio web, votemosNC.com, en inglés y español, dice la directora ejecutiva, Iliana Santillán.

“Es como el centro de todo lo que necesitan los votantes latinos. Está en inglés y español. Tiene información de los plazos importantes, de votación anticipada y elecciones municipales”, dijo Santillán. “Lo más importante que tenemos es la guía electoral bilingüe para el estado y 12 condados adicionales”.

Iliana Santillán recuerda a los votantes que es importante seguir activos con el proceso político más allá de las elecciones.

Son varios los factores que pueden alejar a los votantes latinos de las urnas, dice Santillán.

En hogares con estatus migratorios mixtos, por ejemplo, dice que podría haber preocupaciones sobre el suministro de datos personales.

“El miedo es muy real”, dijo Santillán. “Hemos hablado con personas que pueden votar y es la primera persona en toda la familia. Y dicen, 'no, no, no, mejor no lo hagas, porque entonces tendrán nuestra información'".

Oportunidades perdidas con los votantes

En conversaciones con votantes, González dice que los voluntarios de El Pueblo han escuchado un lamento frecuente.

“Mucho de lo que escuchamos de la gente, de los votantes en la calle, es que no se sienten escuchados por ningún partido”, dijo González.

El resultado es que más votantes latinos en Carolina del Norte se registran como no afiliados que como republicanos o demócratas, dice González. Esa también es una tendencia general en el estado, pero es particularmente fuerte entre los votantes latinos.

A partir de las elecciones de 2020, el 43 % de los votantes latinos de Carolina del Norte no estaban afiliados, según un análisis de datos de la Junta Electoral del Estado. A nivel nacional, NALEO estima que el 52 % de los votantes latinos son demócratas. Pero más de ellos también se están registrando como republicanos.

La Federación Hispana organizó una noche de karaoke latino en Charlotte para impulsar las inscripciones antes de la fecha de límite. - Foto: Kayla Young, WFAE/La Noticia

Los votantes latinos son diversos, tal como sus prioridades políticas, explica Frederick Vélez, director nacional de participación cívica de la Federación Hispana.

“Cuando la gente trata de ponernos en un pequeño bloque o decir, los latinos hacen esto o los latinos no hacen eso, siempre nos gusta mencionar que somos el sueño de los politólogos porque somos el voto indefinido”, dijo Vélez.

El gasto en publicidad política para los votantes latinos sigue siendo bajo, señala Vélez, y eso puede hacer que los votantes se sientan excluidos del proceso. Un análisis de la Universidad de Nueva York encontró que el gasto en publicidad política en las plataformas Meta, incluidas Facebook e Instagram, fue casi cinco veces menor per cápita para los hispanohablantes que para los angloparlantes durante las elecciones del 2020.

Votantes con diversas prioridades

Vélez dice que se necesita más inversión para comprender las necesidades de los votantes latinos.

“¿Qué haces cuando los grupos que están registrados como demócratas también votan por algunos candidatos republicanos y viceversa?” preguntó. “La respuesta debería ser, inviertes en descubrir lo que necesitan”.

Anaí Santibáñez de la Federación Hispana dice que es un error que las campañas políticas traten a los latinos como votantes de un solo tema.

“Creo que una de las cosas más importantes es asegurarnos de que los latinos sean escuchados en todas las cosas que les importan y que no se crea que solo les importa una cosa, que es la inmigración”, dijo Santibáñez. “Porque nos preocupamos por todas las cosas que nos afectan, como la vivienda, la economía, la seguridad escolar, la educación. Todas esas cosas son importantes para los votantes latinos, como para otros votantes”.

En una encuesta reciente de NALEO, los votantes latinos clasificaron la inflación, los derechos reproductivos de las mujeres y el control de las armas como sus principales temas electorales. Los votantes también estaban mayormente a favor de las políticas para reducir los costos de los medicamentos recetados, ampliar los derechos de los votantes y proteger a los beneficiarios de DACA de la deportación.

Importancia de fuentes confiables

Vélez dice que cuando se trata de votantes latinos, los matices importan.

“No puedes hablarles a los latinos en Charlotte de la misma manera que les hablarías a los latinos en el este de Carolina del Norte o de la misma manera que les hablarías a los latinos en Florida o en Nueva York”, dijo Vélez. “Entonces, parte de nuestra campaña está aportando ese matiz”.

La comunidad también quiere ver que importan fuera de los años electorales, agregó.

“Es trabajar con fuentes confiables, como líderes de la comunidad, como pastores, como personas que han estado allí para ellos anteriormente, para que entiendan que estamos llegando a esto desde el lugar correcto”, agregó, “en lugar de decir cosas para complacer a la comunidad”.

NALEO encontró que a nivel nacional, tres de cada cuatro votantes latinos están siguiendo de cerca las elecciones y el 63 % está casi seguro de que votará.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.