Para los expertos en economía hay una recesión en puertas tan pronto como el próximo año, aunque el presidente Joe Biden confía en que puede evitarla.

En una entrevista exclusiva con The Associated Press el mandatario mencionó que confía en que la recesión "no es inevitable". En ese sentido, apuesta a combatir la inflación sin provocar las consecuencias que advierten los economistas.

Para Biden el país está "en una mejor posición que cualquier otra nación del mundo para superar esta inflación".

Si hay recesión, ¿quién será el responsable?

Siendo la inflación la base de una supuesta recesión que los expertos vaticinan, hay que hablar primero de ¿por qué la inflación es la más alta respecto a los últimos 40 años? Para los republicanos Biden es el responsable.

"Si es mi culpa, ¿por qué es que en todos los demás países industrializados del mundo la inflación es más alta? ¿Se han preguntado eso? No es por ser insolente", dijo Biden.

La popularidad de Biden está en descenso cuando de políticas económicas se trata. Pero él enfatizó en que heredó una castigada economía. También negó que el plan de ayuda por COVID-19 del año pasado es el único responsable de ocasionar los niveles inflacionarios asegurando que dicho argumento es "descabellado".

El mandatario aseguró que no había evidencia para sustentar esa afirmación, y resaltó que otros países han sufrido de precios más altos mientras se reactivaban sus economías y se vacunaba a su población.

El papel de la pandemia en la economía

Biden dijo que "la gente esta muy, muy decaída". Esto, a consecuencia de persistentes cicatrices psicológicas causadas por la pandemia, que alteraron el sentido de identidad de las personas.

“La necesidad de salud mental en Estados Unidos se ha disparado, porque las personas han visto cómo todo da un vuelco. Todo con lo que contaban se ha trastornado. Pero la mayoría de ello es consecuencia de lo que ha sucedido, de lo que sucedió como resultado de la crisis del COVID". Joe Biden

En contraste, esas mismas personas critican el papel de Biden. Únicamente el 39 % de los adultos estadounidenses aprueban su labor como presidente, según una encuesta realizada en mayo por The Associated Press-NORC Center for Public Research, lo que significó un descenso respecto a sus ya negativos índices del mes previo.

En general, cerca del 20 % de los adultos dijeron que el país avanza en la dirección correcta o que la economía va bien, un descenso en comparación con el 30% de abril. Los declives se concentraron entre los demócratas, y apenas el 33 % de los miembros de su partido dijeron que el país va por buen camino, mientras que en abril la cifra era del 49 %.

Entonces ¿cómo evitar la recesión?

Biden dijo que veía motivos para ser optimistas, como la tasa de desempleo del 3.6 % y la relativa fortaleza de Estados Unidos en el mundo.

"Tengan confianza, porque yo confío en que estamos en mejor posición que cualquier otro país del mundo para adueñarnos del segundo cuarto del siglo XXI", comentó Biden.

Por otro lado, la Reserva Federal incrementó el miércoles su tasa de interés de referencia, con la esperanza de desacelerar la economía y reducir la inflación a su tasa objetivo del 2 %.

El presidente mencionó que "creo que tengo los votos" para bajar los precios de los medicamentos de receta, reducir los recibos de servicios públicos con incentivos fiscales y cobrar un impuesto mínimo a las corporaciones.

Aseguró que sus planes reducirían los gastos de muchos estadounidenses, aunque la medida sería menos ambiciosa que sus intenciones previas de implementar una expansión al crédito fiscal por hijos, guarderías universales y otros programas.

El presidente recordó además el papel de las refinerías en aumentar la producción para bajar los recios de la gasolina. Acotó que aunque las decisiones que tomó frente a Rusia por la invasión a Ucrania produjo el alza del precio del combustible, no podía quedarse de manos atadas.

Biden aseguró un caos en Europa si una Rusia sin restricciones seguía adentrándose en el continente. También si China se envalentonaba para tomar Taiwán y si Corea del Norte se volvía más agresiva en sus ambiciones de desarrollar armas nucleares.