Sergio Ruiz tomó el celular y avisó —incrédulo— a Miguel Ángel Ramírez que su incorporación al equipo tendría que esperar un poco debido a un problema con la VISA.

Los meses anteriores no habían sido para nada agradables para el futbolista español, primer fichaje en la historia del equipo de expansión en la MLS, Charlotte FC. Un positivo por COVID-19, lesiones y la proliferación del trastorno de ansiedad lo habían alejado de las canchas de fútbol, su hábitat natural. Un suplicio que no parecía terminar.

Según la Real Academia Española (RAE), la ansiedad es una angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos. De acuerdo con la definición resumida del psicoanalista francés Jacques Lacan, la ansiedad es lo que no engaña, un encuentro con lo real.

En esa lucha interna, Ruiz hizo una pausa momentánea antes de dar un vuelco a su vida con la inminente mudanza a Estados Unidos y priorizó su salud mental, no sin antes avisar a su entonces equipo UD Las Palmas que daba por terminada su relación laboral.

“El mes pasado fue difícil para mí porque tuve una lesión en el pie y problemas de ansiedad. Pero ahora mismo estoy bien y fuerte. Me siento muy, muy orgulloso de estar aquí y de estar en Charlotte”, dijo tras su primer entrenamiento bajo las órdenes de Miguel Ángel Ramírez, nuevo entrenador, viejo amigo y confidente.

Arropado por su entrenador mucho antes de serlo

“Desde el mismo momento en que supo que iba a ser el entrenador del club (Ramírez), nos hemos mantenido mucho en contacto. Nosotros nos reunimos en persona en Las Palmas varias veces. Me ha estado mostrando cómo funciona todo aquí. Ha sido un apoyo fundamental para mí, no solo en lo deportivo, sino también a nivel personal, tenemos una gran relación. Me ha ayudado mucho y es un lujo poder trabajar con él”.

Esa cercanía se pudo ver tan pronto se encontraron en el centro del campo del Bank of America Stadium. El reencuentro de un par de amigos capturado por la lente oficial del equipo, que presumió la naturalidad del genuino momento en sus redes sociales, como el más fuerte mensaje de unión en el seno del naciente club.

“Conocí a Miguel hace varios meses y hablamos tres o cuatro veces. Tengo una buena relación con él, y él me apoya mucho. estoy muy feliz de estar con él. Creo que es un gran entrenador en jefe para mí y para el equipo porque espero que tengamos un buen juego y buen fútbol. Creo que a la gente le encantará este estilo de juego”, comentó el nacido en Astillero, España, hace 27 años.

Calma e ilusión para Sergio Ruiz

Es así que entre abrazos y fútbol, Sergio Ruiz Alonso ha vuelto a sonreír impulsado por el equipo que apostó todas sus fichas por él 18 meses atrás. Porque —pese a todo—las piezas del rompecabezas, cuyo desorden lo tenía intranquilo, comienzan a acomodarse poco a poco.

“Me siento muy motivado. Es cierto que pasé los últimos 3-4 meses en Las Palmas con lesiones y ansiedad. Con todo lo que estaba por suceder con mi familia, mudándome a un nuevo lugar, todo fue muy caótico. Pero ahora estoy en un buen lugar”, comentó Ruiz.

“Físicamente, claro que me estoy cansando en los entrenamientos pero me siento bien en ellos. Mentalmente me siento muy fuerte. Necesitaba venir aquí, necesitaba este cambio de escenario. Me siento realmente emocionado, listo para continuar entrenando y esperando un buen año”.

Sergio Ruiz fue el primer fichaje en la historia del equipo (Foto: Charlotte FC @tay.banner.photos)

La fecha más importante de su vida

Fue así que pese a tener problemas con su VISA para poder comenzar una nueva vida, y de mirar una fortísima nevada a través de la ventana tan pronto logró aterrizar, se dio tiempo de bromear con su compatriota y entrenador. Porque por más chubascos que cayeran en Charlotte, en su interior la tormenta había cesado.

“Cuando le hablé (al DT) de que también tenía que ver problemas que estaba teniendo con mi VISA, parecía que yo nunca la iba a conseguir, y luego el equipo no pudo viajar por la nieve, así que en broma le dije ‘este año no nos puede pasar nada malo, este va a ser un buen año, y estamos ganando la liga’”, dijo.

A la espera de su debut el próximo 26 de febrero ante DC United, Ruiz tiene marcado en su calendario el 5 de marzo como la fecha más importante de su vida. Y no precisamente por el debut en Bank of America Stadium del Charlotte FC ante el Galaxy, sino por el nacimiento de su hijo, coincidentemente programado para esa misma fecha.

¡Sí, es mi primer hijo! Es una locura porque somos nuevos aquí en la ciudad y en un mes seré padre y jugaré nuestro primer partido aquí. Será una locura y sorprendente. ¡Primero jugaré el partido y luego iré a ver a mi bebé!”, zanjó.