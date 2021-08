La presentación del rapero DaBaby en el festival de Lollapalooza fue cancelada luego del escándalo que generaron sus comentarios homofóbicos y discriminatorios a las personas con VIH.

DaBaby, cuyo nombre es Jonathan Kirk, tenía previsto presentarse en el cierre del festival de música que se celebraba en Chicago, pero su presentación en resultó cancelada por los organizadores de Lollapalooza.

De acuerdo con The Associated Press, los organizadores del festival dijeron que «Lollapalooza se basa en la diversidad, inclusión, respeto y amor».

«Con eso en mente, DaBaby ya no se presentará esta noche en Grant Park», dijeron los organizadores.

DaBaby llega a la 63a entrega anual de los Grammy en el Centro de Convenciones de Los Angeles el domingo 14 de marzo de 2021. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Comentarios

El rapero hizo los polémicos comentarios el 25 de julio durante una presentación en el festival Rolling Loud de Miami.

Durante su presentación, pidió a su público alzar la luz de sus teléfonos, a excepción de que tuvieran VIH o fueran gays. Todos los comentarios fueron dichos con lenguaje vulgar.

Los comentarios generaron reacciones en personalidades como Madonna, Questlove y Elton John.

El rapero se encuentra nominado al Grammy por su canción «Rockstar». Sus representantes no han respondido correos electrónicos de The Associated Press sobre la polémica.

Para más información, suscríbete a nuestro Newsletter.