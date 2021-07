La cantante Madonna respondió los comentarios hechos por el rapero DaBaby sobre las personas que tienen Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y los hombres gays.

¿Qué dijo DaBaby?

El rapero hizo los comentarios el 25 de julio durante una presentación en el Rolling Loud Miami donde pidió a su público alzar la luz de sus teléfonos, a excepción de que su vagina oliera mal, tuvieran VIH o fueran gays.

DaBaby llega a la 63a entrega anual de los Grammy en el Centro de Convenciones de Los Angeles el domingo 14 de marzo de 2021. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

″Si no apareciste hoy con VIH, SIDA, cualquiera de esas enfermedades mortales de transmisión sexual que te harán morir en dos o tres semanas, enciende la luz de tu teléfono celular″, dijo el rapero.

Luego, DaBaby expresó: ″señoras, si su c**o huele a agua, pongan la luz de su teléfono celular en el aire. Amigos, si no chupan un p**o n***o en el estacionamiento, pongan las luces de su teléfono celular en el aire″.

Madonna responde

La artista respondió en Instagram a las palabras del rapero informando sobre los tratamientos para el VIH avalados por la ciencia.

″El SIDA no se transmite estando al lado de alguien en una multitud. Quiero encender mi celular y rezar por tu ignorancia, ya nadie muere de SIDA en 2 o 3 semanas. Gracias a Dios″, le dijo Madonna a DaBaby.

Madonna llega a la 11ra entrega anual de los premios Women in Music de Billboard en Nueva York, el 9 de diciembre de 2016. (Foto por Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

La cantante recalcó que cada ser humano debe ser tratado con dignidad y respeto ″independientemente de su raza, género, preferencia sexual o creencias religiosas″.

Igualmente, la cantante se refirió a las declaraciones del rapero sobre las mujeres y sus vaginas.

″Y tus comentarios sexistas sobre las damas cuyos c****s necesitan oler a agua solo fomentan una mayor discriminación contra las mujeres que luchan a diario contra la opresión de vivir bajo las limitaciones de la mirada masculina″, subrayó Madonna.

Aunque DaBaby publicó un tuit disculpándose por sus comentarios, luego defendió su actuación durante una serie de historias de Instagram indicando que lo ocurrido era parte de su espectáculo.

