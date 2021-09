Pese a las inumerables malas noticias que ha tenido el cine por culpa de la pandemia, donde decenas de cintas se han retrasado. Venom: Let There Be Carnage aplicará lo contrario y se adelantará y será estrenada el 1 de octubre.

Parece que el éxito que tuvo la cinta de Marvel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ha motivado a Sony para hacer cambios y adelantar dos semanas el estreno de la cinta del antiheroe, pues la última película del MCU tuvo un gran fin de semana de estreno.

Es así, que según The Hollywood Reporter la casa productora decidió que en lugar de que sea el 15 de octubre cuando vea la luz esta cinta, será el 1 del mismo mes cuando lo haga.

Esto es sin duda una buena noticia para el cine en general, pues desde que comenzó la pandemia de COVID-19 se habían atrasado muchas películas, incluso se habló que Venom: Let There Be Carnage, también podría haberse atrasado hasta 2022.