Cuando se casó, Martha Tucker no pudo usar un vestido de novia, pues en esa época (1952) las personas negras tenían prohibido entrar a las tiendas de vestidos simplemente por su color de piel, sin embargo, la abuelita de 94 años cumplió su sueño y por primera vez se puso un vestido de novia.

Martha narró que, específicamente en el sur del país, las personas negras no podían entrar a ese tipo de negocios, por lo que usó un vestido azul tipo sirena que alguien le prestó y su esposo Lehman una chaqueta deportiva y pantalones blancos.

Tucker, quien nació en Birmingham, Alabama, le contó la historia de racismo y segregación a sus nietas, quienes desconocían los hechos y decidieron que era momento de cumplirle su sueño.

Fue específicamente su nieta Angela Strozier quien reservó una hora en una tienda para que su abuela pudiera probarse la ropa.

Pero la sorpresa no terminó ahí, pues varios de sus familiares llegaron para sorprender a Martha.

Aunque sufrió racismo en esa época, Martha se volvió en una trabajadora electoral, desde 1963 hasta el 2020, cuando se jubiló.

Tucker actualmente tiene 4 hijos, 11 nietos, 18 bisnietos y un tataranieto.

Aquí te dejamos el video de Martha Mae Ophelia Moon Tucker, la abuelita que cumplió su sueño de usar, por primera vez, un vestido de novia a sus 94 años.

This is 94-year-old Martha Mae Ophelia Moon Tucker's first wedding dress. She married in 1952, a time when Black women weren’t allowed in bridal shops. It was her dream to wear one, so her granddaughters got her a dress fitting! ❤️ pic.twitter.com/PpgzGwCTqa