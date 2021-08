Esta tarde se reportó el choque de un camión en la calle Freya y la Quinta Avenida, en Spokane, lo que ocasionó la destrucción de 2 edificios y hubo al menos 7 heridos.

El camión se estrelló en el conocido café Dutch Bros, así como en otro negocio y ambos quedaron irreconocibles.

Según los reportes, dos personas fueron llevadas al hospital y una de ellas estaba gravemente herida.

Un portavoz de la policía de Spokane, Stephen Anderson, dijo que el conductor que ocasionó el accidente fue arrestado bajo sospecha de estar afectado mientras conducía (DUI).

La policía reportoó que, tras el accidente, las carreteras permanecían cerradas alrededor de la zona y que probablemente será así durante varias horas.

Según la policía de Spokane, el choque en la calle Freya que dejó 7 heridos y 2 edificios destruidos habría ocurrido cerca de las 11:50 AM.

