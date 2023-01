Una perrita llamada Lilo se está volviendo bastante popular, luego de que fuera rescatada, pero aún con su collar, correa y con una desgarradora carta que ha conmovido al Internet del por qué fue abandonada.

En el escrito se reveló no solo el nombre de la perrita, sino también que su dueña la abandonó porque actualmente no tiene hogar, tiene dos hijos y mantener a Lilo le resultó imposible, a pesar de haberlo intentado.

"Me llamo Lilo. Por favor, ámenme, mi mamá no me podía mantener y vive en la calle con dos niños. Ella hizo lo mejor que pudo, pero no puede recibir ayuda. Soy muy costosa. Realmente me ama y soy una perra increíble y me encanta ser amada. Por favor no me maltraten",

señala la carta con la que fue encontrada la perrita.