Una mujer disfrutaba de sus vacaciones y, para hacerlas más emocionantes, se subió a un paracaídas remolcado por una lancha (parachute), sin embargo, la cuerda que la sujetaba se rompió, ella salió volando y todo quedó registrado en un video viral.

Las imágenes han circulado a través de plataformas como TikTok y Twitter.

Un usuario reportó en su video que el viento era tan fuerte que la cuerda se tensó demasiado.

En las imágenes, se puede ver al hombre grabando desde el balcón de su hotel, cuando la cuerda se rompe y la mujer sale volando por la ciudad sin control.

#Parasail snaps from the boat and the unlucky tourist drifts away in the wind in his parasail #parachute. Hopefully he was unhurt in this parasailing accident video from #PuertoVallarta, #Mexico – beach resort town famed for it beaches and water sports! #wtf #accidents pic.twitter.com/Vj9FVWML3A