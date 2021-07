Venezolanos activan envío virtual de formularios para TPS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó el 21 de julio que los venezolanos elegibles para solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS) pueden consignar sus formularios de forma virtual. Estos son los pasos para hacerlo:

Inscripción en USCIS

Para consignar los formularios asociados al TPS es necesario crear una cuenta en USCIS con un correo electrónico que pertenezca a la persona quien va a aplicar al beneficio.

USCIS enviará un correo electrónico de confirmación con un enlace para completar el registro. Luego de seguir el enlace, el solicitante podrá:

Crear una clave para la cuenta en USCIS.

Configurar la verificación en dos pasos.

Introducir al sistema las preguntas de seguridad.

Mi USCIS

Una vez que la sesión está iniciada y el usuario configura su cuenta, debe hacer clic en ″My USCIS″ para iniciar el llenado de los formularios del TPS.

(Imagen: Captura de pantalla del sitio web de U.S. Citizenship and Immigration Services)

Llenar el formulario

Una vez que ha ingresado a ″My USCIS″, hay que seleccionar la opción ″File a form online″ y luego ″I am an applicant, petitioner or requestor″, lo que significa que usted es un solicitante.

(Imagen: Captura de pantalla del sitio web de U.S. Citizenship and Immigration Services)

Elegir formularios

Después de confirmar que usted es un solicitante, puede elegir el formulario que va a llenar de forma digital.

Los solicitantes del TPS pueden llenar dos formularios en línea:

El I-821, que es la solicitud formal para aplicar al TPS.

El I-765, para quienes estén interesados en solicitar un permiso de trabajo.

(Imagen: Captura de pantalla del sitio web de U.S. Citizenship and Immigration Services)

Además de enviar los formularios, los solicitantes pueden pagar sus tarifas y hacer un seguimiento de su caso mediante su cuenta de USCIS.,

También podrá comunicarse con USCIS a través de un canal seguro y responder a las solicitudes de evidencias.

Información adicional

La Oficina del Censo estima que más de medio millón de venezolanos habita en el país y unos 4 mil de ellos están en Charlotte.

El envío de formularios en línea para solicitar el TPS también se activó para personas de Birmania, Somalia, Yemen y Siria.

Sin embargo, esta opción solo está disponible para solicitantes del TPS por primera vez y no para quienes se vuelven a registrar para una extensión.

Esta nota pretende ser informativa y no reemplaza la opinión ni la asesoría de un profesional jurídico en temas migratorios.

