Estados Unidos está experimentando un aumento en los casos de COVID-19, sobre todo de la variante Delta y Carolina del Norte no es la excepción, pues de acuerdo con las autoridades, esta representa más del 80 % de los casos en el estado.

Este miércoles, el gobernador Roy Cooper anunció herramientas actualizadas en las escuelas públicas para el uso de mascarillas, pero también se habló de la presencia de variante Delta.

Durante la rueda de prensa, estuvo presente la Dra. Mandy Cohen a quien se le preguntó sobre la presencia de esta variante en el estado.

Mandy Cohen afirmó que la variante Delta representa más de 80 % de los casos de coronavirus en Carolina del Norte.

Además, los funcionarios de Carolina del Norte informaron al menos 1,434 nuevos casos de COVID-19 este miércoles, con una tasa de prueba positiva del 7.9 %.

Governor Cooper and members of the Coronavirus Task Force to share an update on COVID-19 at 2:00 PM. Watch live here: https://t.co/nYvsC4Fy83