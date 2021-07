Con el avance de la vacunación en todo el mundo, algunos países han puesto restricciones y Estados Unidos no es la excepción, y un requisito para entrar al país es llevar alguna de las vacunas anti COVID-19.

Sin embargo, con toda la cantidad de fármacos en el mundo, no todas son reconocidas por el gobierno de Estados Unidos; sin embargo sin son más que Europa que solo permite cuatro.

¿Cuáles vacunas anti COVID-19 acepta Estados Unidos para entrar al país?

Al momento las autoridades del país tienen una lista de fármacos autorizados, con los cuales se puede entrar. Eso sí, se tiene que presentar una cartilla de vacunación la cual da la Secretaría de Salud del país cuando ya se aplicó el tratamiento completo, ya sea de una o dos dosis.

Las vacunas aceptadas en Estados Unidos son un total de seis. (AP Foto/Francisco Seco, archivo)

Aunque cabe destacar que no estar vacunado o tener otra vacuna no autorizada no quiere decir que se niegue la entrada; sin embargo, no tener una de las vacunas en la lista se deberá presentar una prueba PCR no mayor a tres días antes del vuelo.

Las vacunas aceptadas por Estados Unidos son:

Pfizer

AstraZeneca

Sinovac (Coronovac)

Cansino

Sputnik V

Johnson & Johnson

Así que con presentar tu comprobante de que tienes la aplicación completa de cualquiera de estas marcas, podrás entrar, claro con tu visa y pasaporte correspondiente.