La reactivación de vuelos a diferentes partes del mundo se está «normalizando» poco a poco; sin embargo si necesitas ir a Europa debes saber que no todas las vacunas anti COVID-19 son válidas para ingresar a continente.

Y es que si no estás vacunado, en varios lados piden pruebas de que no tienes COVID-19; sin embargo, es más fácil el ingreso si ya estás vacunado, aunque puede haber un problema si te has vacunado con vacunas chinas como CanSino, Sinovac y otras, pues no son reconocidas.

Las vacunas hechas en china no están aceptadas en Europa. (AP Foto/Ng Han Guan, File)

Las vacunas anti COVID-19 aceptadas en Europa

La Unión Europea anunció que solo las vacunas que están autorizadas por la organización son reconocidas por sus miembros, aunque independientemente cada país podría reconocer otras.

Estas vacunas son la AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer, por lo que para comprobar que estás vacunado solo esas serán válidas.

Las vacunas aceptadas en Estados Unidos sí son aceptadas en Europa.

Sin embargo, como ya se mencionó, cada país tendrá la evaluación para agregar algunas otras vacunas, como la Sputnik V de Rusia, la cual está siendo aceptada en diferentes países por la cercanía de este país.

Visitantes de Estados Unidos y América Latina

Los viajeros de Estados Unidos no tendrán problema, pues todas las vacunas que se usan en el país están en la lista.

Sin embargo, en América Latina sí se están aplicando varias originarias de Rusia, China y hasta de Cuba, por lo que aunque estén vacunados con fármacos de esas nacionalidades tendrán que presentar una prueba PCR para poder ingresar a Europa.

La OMS ha pedido a la Unión Europea que acepte todas las vacunas que la organización ha reconocido con el uso de emergencia.