El expresidente Donald Trump entabló una demanda contra Facebook, Twitter y YouTube alegando que lo censuraron injustamente.

Desde una rueda de prensa realizada el 7 de julio en Nueva Jersey, Trump habló sobre sus acciones legales contra las redes sociales.

«Estamos pidiendo al tribunal federal del distrito sur de Florida que ordene el cese inmediato de la censura ilegal y vergonzosa de las compañías de redes sociales contra el pueblo», comentó Trump sobre las demandas.

Los directores generales de las compañías: Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y Sundar Picha, también están demandados por el exmandatario.

La demanda contra Facebook y Zuckerberg alega que la empresa y su director general actuaron de forma inconstitucional al excluir de la plataforma al funcionario.

Sus cuentas en estas plataformas fueron suspendidas en enero cuando sus seguidores irrumpieron violentamente en el Capitolio durante la certificación de votos que le daba la victoria a Joe Biden en las elecciones presidenciales.

Las empresas argumentaron que el exmandatario incitó a la violencia mediante sus publicaciones.

El profesor de derecho en la Universidad de Santa Clara en California, Eric Goldman, dijo a The Associated Press que las demandas no tendrán éxito.

«Han argumentado todo lo habido, incluida la Primera Enmienda, y no llegan a ninguna parte», expresó Goldman.

