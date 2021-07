Tom Daley ha participado en cuatro Juegos Olímpicos y ahora, en Tokio 2020, el también ícono y activista gay y LGBTQ+ logró su primera medalla de oro.

Fue en Beijing 2008 cuando participó por primera vez, cuando apenas tenía 14 años. Hoy a sus 27 años, su vida ha cambiado por completo.

Ahora, el considerado niño prodigio de Reino Unido lleva a casa una medalla de oro. El logro llegó junto a su compañero de clavados Matty Lee, esta vez en la plataforma de 10 metros sincronizada.

La imagen de Tom llorando por su logro ha dado la vuelta al mundo y es que luego de 13 años de participar en estas justas, más de 20 años entrenando y 4 Juegos Olímpicos después, Tom consiguó la medalla de oro.

Sin embargo, esta no es la primera medalla de Tom. En Londres 2012 y Río 2016 obtuvo dos medallas de bronce por 10 metros individual y 10 metros sincronizados, respectivamente.

Tom y Lee superaron por más de 1 punto a la pareja china Cao Yuan y Chen Aisen, quienes son los actuales campeones del mundo.

Quién es Tom Daley, ícono y activista gay que logró su primer medalla de oro en Tokio 2020

Tom no solo ha logrado la máxima presea del deporte, sino que también ha sido abierto sobre su orientación sexual y es todo un ícono y referente LGBTQ+

Fue en 2013, cuando tenía 19 años, que Tom grabó un video y lo publicó en YouTube titulado ″Algo que quiero decir″ (Something I Want to say), en el que habló sobre su orientación sexual.

A principios del 2014, Daley dio a conocer que tenía una relación con Dustin Lance Black, guionista de California, ganador de un Óscar por el guión de la cinta MILK.

En 2017, Dustin y Daley se casaron en el castillo de Bovey, de donde es originario el clavadista.

Un año más tarde, Dustin y Daley tuvieron a su pequeño hijo Robbie, quien lleva el nombre del papá de Tom, quien falleció en el 2011.

Daley sufrió bullying cuando estaba en la escuela, por lo que ha hecho campañas contra la homofobia.

En el 2018, cuando ganó el oro en los Juegos de la Commonwelath, pidió respeto y el final de las leyes que penalizan la homosexualidad.

Además, Daley tiene un canal de YouTube con más de 900,000 suscriptores en donde no solo habla de los clavados y deportes, también del día a día con su esposo y su hijo, así como del mundo drag, la población trans y la comunidad LGBTQIA+.