La segunda edición virtual de la congregación más grande del mundo de la cultura pop, la Comic-Con, tuvo el final de The Walking Dead y a la nueva serie infantil de Star Trek como las dos mayores atracciones de l evento.

Cada verano, la Comic-Con reunía en San Diego a miles de fans de la cultura pop, pero a raíz de la pandemia de coronavirus la reunión se tuvo que llevar a cabo de manera virtual. Este domingo cerraron tres días en los que se rindió homenaje a lo mejor del cine, los comics, la televisión y los videojuegos.

En esta edición también destacaron Jean-Claude Van Damme y The Last Mercenary, la precuela de Army of the Dead y el regreso de la serie Dexter. Amazon apostó por The Wheel of Time y I Know What You Did Last Summer.

Sin embargo, no todo fue celebración en la Comic-Con, ya que en esta edición no se contó con la presencia de Marvel, Warner Bros. con DC, y Star Wars.

No más zombies

The Walking Dead aprovechó el magno evento para dar un adelanto de su undécima y última temporada.

El tráiler dejó claro que la Commonwealth tendrá un papel fundamental en el desenlace de The Walking Dead. La serie presentó un acto digital que contó con actores como Norman Reedus, Lauren Cohan o Jeffrey Dean Morgan.

La última temporada de The Walking Dead tendrá 24 capítulos, los 8 primeros se podrán ver por AMC a partir del 22 de agosto, en tanto que los 16 restantes saldrán en 2022.