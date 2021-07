El Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) Xavier Becerra visitó el miércoles 7 de julio un sitio de vacunaciones con un mensaje para los latinos sobre las vacunas.

“Ojalá el pueblo escuche este mensaje: Mis hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad latina, por favor vacunense.” — Xavier Becerra, Secretario de HHS

El Secretario de Salud Xavier Becerra (izquierda) y el Gobernador Roy Cooper (derecha) llegan al sitio de vacunaciones del Centro de Tránsito de Charlotte. Foto La Noticia / Jasmin Herrera

Mensaje de Xavier Becerra a la comunidad latina:

“Ojalá el mensaje que mandamos hoy es que ‘por favor proteja a su familia’. Si usted quiere sus hijos, quiere sus abuelos, quiere poder verlos no sólo vivir — sino también prosperar — vacúnese.



Es tiempo de vacunarse. No importa su edad, su ingreso, qué tan alto, qué tan bajo, donde vive, su estatus, no importa. Usted puede recibir la vacuna sin tener que pagar un centavo y no se le va a preguntar datos personales.



Esto es para proteger a todos. Es tiempo de vacunarnos. Ojalá el pueblo escuche este mensaje, mis hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad latina, por favor vacunense.”



El Gobernador Roy Cooper (izquierda), el Secretario de Salud Xavier Becerra (en medio), y la alcaldesa Vi Lyles (derecha) hablando con un hombre recibiendo su vacuna contra COVID-19 en el Centro de Tránsito de Charlotte. Foto La Noticia / Jasmin Herrera

Becerra visitó el sitio de vacunaciones en el Centro de Tránsito de Charlotte con el gobernador Roy Cooper y otros representantes locales, incluyendo a la congresista Alma Adams, la alcaldesa Vi Lyles, la secretaría de salud de Carolina del Norte Dra. Mandy Cohen, y miembros del Concejo del Condado de Mecklenburg.

Becerra, hijo de padres mexicanos, es el 25a Secretario de Salud y Servicios Humanos y el primer latino en ocupar el cargo en la historia del país. Anteriormente, Becerra se desempeñó como fiscal general de California y sirvió 12 períodos en el Congreso como miembro de la Cámara de Representantes.