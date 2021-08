El segundo tráiler de la cinta Venom: Let There Be Carnage fue liberado y resultó ser muy impactante.

Por medio de sus redes sociales, se dio a conocer el nuevo avance de la segunda película de Venom, donde estará debutando el villano Carnage, el cual es un nuevo simbionte más brutal que cualquiera del filme anterior.

En lo que se puede observar en este tráiler, se ve como Eddie Brock trata de lidiar con Venom, quien es una entidad muy agresiva, pero que ha buscado controlarse aunque exige mayor violencia.

Mientras que por su parte, Brock conoce a Cletus Kasady un desquiciado psicópata que está teniendo un cambio importante con el nuevo simbionte que entró a su cuerpo.

Ambos personajes son parte del universo de Spider-Man y en algún momento han intentado matarlo; sin embargo, en el mundo de los cómics, Venom ha tenido que trabajar con Peter Parker para detener a este violento personaje.

Venom: Let There Be Carnage está protagonizada por Tom Hardy, quien trabaja al lado de Michelle Williams, Naomie Harris y Woody Harrelson como el villano Cletus Kasady / Carnage, la cinta está dirigida por Andy Serkis y es una producción de Columbia Pictures (de Sony) en asociación con Marvel.

La segunda película de este personaje que ha pasado de ser villano a un antihéroe, llegará el 16 de septiembre de 2021, después del retraso que sufrió por la pandemia de COVID-19 que suspendió muchos de los estrenos en Hollywood.