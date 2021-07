Marvel sigue encantando a todos sus seguidores a través de la plataforma digital de Disney Plus y este agosto no será la excepción con la llegada de la película de ‘Black Widow’, precuela de la heroína de Avengers con Scarlett Johansson, y de la serie ‘What If…?’.

Además, Disney Plus contará con nuevos capítulos de las series ‘LEYENDAS de Marvel’, ‘Monsters At Work’ ‘Chip y Dale’ o ‘Star Wars: The Bad Batch’.

What if…?

Disney Plus y Marvel llegan con una nueva serie animada que da giros inesperados en Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), imaginando situaciones muy diferentes a lo que hemos conocido hasta hoy, lo que provocará sorpresas en los fanáticos.

Más estrenos para agosto

Marvel no será el único universo con sorpresas para este mes de agosto. Esta es la lista completa de los estrenos en la plataforma de streaming de Disney:

Series

Monsters At Work, temporada 1

Socios y sabuesos

Chip y Dale

El maravilloso mundo de Mickey, parte 2

Star Wars: The Bad Batch

LEYENDAS de Marvel Studio (4 de agosto)

Corto Circuito, temporada 2 (4 de agosto)

Encuéntrame en París, temporadas 1 y 2 (4 de agosto)

Grandes héroes: La serie, temporada 3 (11 de agosto)

Bizaardvark, temporadas 1 a 3 (11 de agosto)

Diario de una futura presidenta, temporada 2 (18 de agosto)

Familia de Animales (18 de agosto)

Dinosaurios, temporadas 1 a 4 (18 de agosto)

Nat Geo Lab, temporada 2 (18 de agosto)

Topa en Junior Express: ¿A qué estación vamos? (20 de agosto)

Andi Mack, temporada 3 (25 de agosto)

Star Wars Vintage: Droids, temporadas 1 y 2 (25 de agosto)

Asombrosamente, temporada 2 (25 de agosto)

Disney Gallery / Star Wars: The Mandalorian, temporada 2 (25 de agosto)

Películas

Star Wars Vintage: La historia del wookiee fiel (13 de agosto)

Star Wars Vintage: Caravana del valor (13 de agosto)

Star Wars Vintage: Los Ewoks – La Batalla de Endor (13 de agosto)

La fuente del amor (20 de agosto)

Documentales

Most wanted sharks (6 de agosto)

Sharkcano (6 de agosto)

What the shark? (6 de agosto)

Secrets of the bull shark (6 de agosto)

Soy Greta (6 de agosto)

Playa de tiburones (25 de agosto)

Cortos