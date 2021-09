Esta tarde, se recibieron reportes de una "gran explosión" en Hickory, en el condado de Catawba, en Carolina del Norte.

El condado de Catawba informó que el incidente ocurrió alrededor de la 1:30 PM de este viernes y al menos 1 persona resultó herida en James Oxygen & Supply, en HWY 321.

Un testigo dijo a CBS17 que escuchó una "gran explosión", sintió que el edificio tembló, luego escuchó unas 4 explosiones más y vio a los empleados salir del edificio.

Hasta el momento se desconce qué causó el accidente. Aquí te dejamos algunas imágenes de la "gran explosión" en Hickory, Carolina del Norte.

Scenes from fire on HWY 321 in Hickory. One person injured. Please give emergency responders room to work #safety #fire https://t.co/jxIR2b2lLc pic.twitter.com/4ctYNpcbbK