4 muertos es el saldo tras un accidente en Connecticut, donde un avión privado, estimado en cerca de 3 millones de dólares, se estrelló contra una fábrica, mientras se dirigía a Carolina del Norte.

El suceso ocurrió este jueves por la mañana en Farmington, cuando dos pilotos y dos pasajeros murieron abordo de la aeronave, luego de que el avión golpeó el suelo y se estrelló contra un edificio, cerca del aeropuerto Robertson Field, Plainville.

De acuerdo con los reportes, la nave era un Cessna Citation 560 X, que se dirigía al Aeropuerto Regional del condado de Dare, en Carolina del Norte.

Tim McKenzie, policía de Farmington dijo que, afortunadamente nadie en el interior del edificio resultó herido, cuando alrededor de las 10:00 AM el avión se estrelló en la propiedad con cerca de 100 empleados.

Según los testigos, la nave tuvo problemas para despegar del aeropuerto. Las fotos del lugar muestran humo negro en la zona, llamas, así como al personal de emergencia.

De acuerdo con LibertyJet.Com este tipo de avión, el Cessna Citation 560 X, tiene un costo de cerca de 2.5 millones de dólares y tiene capacidad para 9 pasajeros.

Las autoridades informaron que el avión privado de 3 millones que iba a Carolina del Norte, se estrelló en 111 Hyde Road, en Connecticut.

We are responding to a plane crash into a building at 111 Hyde Rd. Media can stage at the intersection of New Britain Ave and Hyde Rd for now. Any updates will be on our Twitter page. Please avoid the area so emergency crews can evacuate the immediate area.