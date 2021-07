Las mascotas que han llegado a casa durante un matrimonio también pueden ser motivo de disputa durante un divorcio.

En algunos estados como Alaska, California e Illinois, los jueces tienen facultades para decidir que es lo más conveniente para las mascotas, tal y como si se tratara de un menor de edad.

En Carolina del Norte, la mascota es considerada una propiedad y entonces se procede judicialmente como cualquier otro activo de la pareja (vehículos, muebles o bienes inmuebles).

Si la mascota fue adquirida por un miembro de la pareja antes del matrimonio, no se considera una propiedad de ambos, sino de la persona que la adoptó.

Pero si el perro, gato o animal llegó a casa durante el matrimonio, entonces representa una propiedad compartida.

Por eso, si no hay acuerdo sobre quién se va a quedar con el animal, un juez decidirá en la corte cómo proceder al respecto.

Algunos están en desacuerdo en que las mascotas sean consideradas una propiedad. Por eso, en estados como Nueva York, trabajan en cambiar eso.

El senador de Nueva York, James Skoufis, está patrocinando una medida legal para que las mascotas no sean consideradas una propiedad.

″El gato o el perro son parte de la familia y no deben ser tratados como los muebles o como un Honda Civic″,

Adam Citron, un abogado neoyorquino entrevistado por AP dice que las macotas son ″un problema constante″ en los divorcios.

Los sentimientos de venganza, rabia y rivalidad podrían estar presente entre los miembros de la pareja, lo que puede hacer más complejo el proceso asociado al animal.

Por eso, Citron recomienda establecer acuerdos prenupciales que incluyan a las mascotas, de modo que ese asunto esté cubierto al momento del divorcio.

Philip Tedeschi, director emérito del Instituto para una Conexión Humano-Animal de la Universidad de Denver, le expresó a AP que animales como los perros pueden verse afectados sentimentalmente por un divorcio.

Por ello, Karis Nafte, experta en comportamiento animal, piensa que las parejas deben consultar a especialistas sobre cómo actuar con el animal en el divorcio.

″Trato de hacerles entender que, por más que alguien considere al perro como su hijo, si lo trata así, no le hace ningún favor (…). La opinión de un experto ayuda a calmar las aguas. Muchas veces la gente no sabe qué hacer. Simplemente no quieren despedirse del perro″,

opina la profesional con casi 26 años de experiencia.