¿Recuerdas que el expresidente fue vetado de varias redes sociales? El equipo de Donald Trump no se quedó con los brazos cruzados y lanzaron una nueva red social, llamada GETTR, de acuerdo con ellos para luchar contra la cancelación del republicano.

La plataforma señaló que su misión es «promover el sentido común… desafiar los monopolios de las redes sociales y crear un verdadero mercado de ideas«.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Trump o su equipo lanzan su propia plataforma para combatir el veto.

En mayo te contamos cuando el exmandatario lanzó From the Desk of Donald J Trump para comunicarse con sus seguidores, mismo que cerró un mes después.

De acuerdo con The Sun y Politico, Jason Miller, ex portavoz de Trump, lidera el sitio y asegura que es similar a Twitter.

Asimismo, The Sun aseguró que no está claro cuál es el papel de Trump en GETTR.

La plataforma es descrita como una «red social sin prejuicios para personas de todo el mundo» y se actualizó este miércoles en las tiendas de aplicaciones.

«GETTR hizo todo lo posible para proporcionar la mejor calidad de software a los usuarios y permitir que cualquiera exprese su opinión libremente», señalan en las tiendas de aplicaciones como Google Play y App Store.

De acuerdo con la plataforma, entre sus funciones destacadas se encuentra publicar, comentar, editar imágnees y videos, a´si como compartir noticias.

Trump fue expulsado permanentemente de Twitter, suspendido de Facebook hasta el 2023 y está prohibido en YouTube hasta nuevo aviso.

Revisa aquí todos los detalles de GETTR, la red social lanzada por el equipo de Donald Trump.

De acuerdo con los reportes, aún no está claro si Trump se unirá a esta plataforma.