La administración Biden-Harris anunció esta semana un nuevo esfuerzo para aumentar el conocimiento de fondos del programa federal Asistencia de Emergencia para el Alquiler (ERA).

El Plan de Rescate Estadounidense proporcionó miles de millones de dólares para ayudar a pagar gastos de vivienda para inquilinos que han tenido dificultades económicas debido a la pandemia de Coronavirus, pero muchos fondos siguen sin ser distribuidos.

Si necesita ayuda financiera para pagar el alquiler o servicios públicos, hay fondos ERA para ayudarlo con el costo de su vivienda. La ayuda de este programa está disponible en los 50 estados, Washington D.C., los territorios y áreas tribales; y seguirá disponible después de que termine la moratoria de desalojos de los CDC el 1ro de agosto.

Los siguientes 12 programas de ERA están disponibles en Carolina del Norte para asistir con los costos de vivienda a nivel de la ciudad, condado, y estatal. Ciertos programas no requieren que esté actualmente atrasado en sus facturas y puede solicitar asistencia si prevé retrasarse.

Es posible que pueda calificar para el programa de su ciudad o condado si ya recibió asistencia del programa estatal. No podrá duplicar pagos para el mismo mes (por ejemplo, si el programa estatal pagó el mes de octubre 2020, no puede solicitar ayuda de nuevo para ese mes); pero sí puede solicitar asistencia para meses por los cuales no le proporcionaron fondos.

La mayoría de los programas requieren que:

Tenga un ingreso familiar que no exceda el 80 % del ingreso medio del área donde vive.

Al menos una persona que vive en el hogar califica (o calificó) para beneficios de desempleo; experimentó una reducción en los ingresos del hogar; incurrió costos significativos; o experimentó otras dificultades financieras debido, directa o indirectamente, a la pandemia de COVID-19.

Al menos una persona que vive en el hogar puede demostrar un riesgo de experimentar la falta o inestabilidad de vivienda.

Los programas de asistencia pandémica de vivienda para inquilinos en Carolina del Norte:

Carolina Del Norte (estatal) – NC HOPE

El programa de Oportunidades de Vivienda y Prevención de Desalojos de Carolina del Norte (HOPE) ayuda a los inquilinos de bajos ingresos elegibles con asistencia del alquiler y los servicios públicos para las facturas atrasadas desde el 1ro de abril de 2020.

La ayuda de NC HOPE está disponible en 88 condados y excluye los condados de Buncombe, Cabarrus, Cumberland, Durham, Forsyth, Gaston, Guilford, Johnston, Mecklenburg, New Hanover, Union, y Wake.

Más información: hope.nc.gov y 888-927-5467.

Cabarrus (condado) – Cabarrus County Emergency Rental Assistance Program

El programa de asistencia para el alquiler de emergencia del condado de Cabarrus ayuda a los hogares con dificultades financieras debido a COVID-19. Los hogares pueden solicitar el pago del alquiler y los servicios públicos vencidos en cualquier tiempo desde el 13 de marzo de 2020.

Más información: cabarruscounty.us/resources/emergency-rental-assistance-program y 704-920-1400 (opción 4, luego 6).

Charlotte (ciudad) – RAMP CLT

RAMP CLT ayuda a los inquilinos y personas que viven en hoteles a recibir asistencia financiera para el alquiler y los gastos de servicios públicos (agua, gas, electricidad).

Más información: RampCLT.com y 980-406-7509.

Cumberland (condado) – Fayetteville Cumberland Emergency Rental Assistance Program

El programa de asistencia de alquiler de emergencia de Fayetteville Cumberland ayuda a los hogares que no pueden pagar el alquiler o los servicios públicos debido a las limitaciones económicas de la pandemia de COVID-19.

Más información: iem-preregistration.com/cumberland-nc y 888-495-7710.

Durham (condado) – Durham Emergency Rental Assistance Program

El programa de asistencia de emergencia para el alquiler de Durham está disponible para personas que están atrasadas en el pago de alquiler o servicios públicos debido al COVID-19.

Más información: durhamerap.dconc.gov/cares y 919-560-8000 (Opción 7).

Gaston (condado) – Gaston County Emergency Rental Assistance Program

Los fondos del programa de asistencia de emergencia para el alquiler del condado de Gaston están disponibles para ayudar a las familias con el alquiler y los costos de servicios públicos que se vieron afectados financieramente debido a una pérdida o reducción de ingresos durante la crisis COVID-19.

Más información: gastongov.com/coronavirus/emergency_rental_assistance_program.php y 704-862-7901.

Greensboro (ciudad) – Greensboro Emergency Rental and Utility Assistance Program

El programa de asistencia de emergencia para el alquiler y los servicios públicos de Greensboro está disponible para habitantes para ayudar a las personas afectadas financieramente por COVID-19 que viven y alquilan dentro de los límites de la ciudad.

Más información: greensboro-nc.gov/departments/neighborhood-development/housing-services/resources-for-emergency-assistance/cares-act-funding-for-housing y 336-763-6410.

Guilford (condado) – Guilford Cares Rental/Utility Assistance Program

El programa de asistencia de alquiler / servicios públicos de Guilford Cares asiste con el alquiler y los servicios públicos para habitantes de todo el condado de Guilford, que incluye a los residentes de la ciudad de Greensboro, la ciudad de High Point y todos los demás municipios, impactados financieramente por COVID-19.

Más información: guilfordcountync.gov/services/grants/emergency-rental-and-utilities-assistance-grant-program y 336-641-3000.

New Hanover (condado) – New Hanover Emergency Rental Assistance Program

El programa de asistencia de alquiler de emergencia de New Hanover está disponible para hogares elegibles para pagar el alquiler mensual y los costos de servicios públicos para su residencia principal.

Más información: nhcgov.seamlessdocs.com/f/rental_utilities_assistance y 910-798-3650.

Union (condado) – Union County Emergency Rental Assistance Program

El programa de asistencia de emergencia para el alquiler del condado de Union ayuda con los pagos de alquiler y servicios públicos (incluyendo el internet) a los residentes elegibles que se han visto afectados por COVID-19 y alquilan en el condado de Union. Los inquilinos pueden recibir hasta 12 meses de asistencia para el alquiler atrasado.

Más información: unioncountync.gov/departments/community-support-outreach/emergency-assistance/emergency-rental-assistance-program y 980-246-8181.

Wake (condado) – House Wake! COVID-19 Financial Assistance Program

El programa de asistencia económica por la pandemia de COVID-19 “House Wake!” brinda ayuda económica a inquilinos, propietarios y empresas de servicios públicos para cubrir los déficits de alquiler y servicios públicos como consecuencia de una dificultad financiera producida por la pandemia de COVID-19.

Más información: housewake.org y 919-899-9911.

Winston-Salem (ciudad) – Winston Salem ERAP Pandemic Assistance

El programa de asistencia de pandemia para el alquiler de Winston-Salem está disponible para proporcionar fondos de asistencia de emergencia para costos de vivienda para inquilinos que residen en el condado de Forsyth (incluyendo a Winston-Salem y los municipios adicionales) que han tenido dificultades económicas debido a la pandemia de COVID-19.

Más información: cityofws.org/2902/ERAP-Pandemic-Assistance y 1-855-838-6776.

También le puede interesar:

Gobierno pide a inquilinos con problemas para pagar el alquiler que usen programas de ayuda

Estos programas lo pueden ayudar con el pago de la vivienda en Carolina del Norte