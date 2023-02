Esta es la letra de la canción de Karol G y Shakira

La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente⁣

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente⁣

⁣Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia⁣

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias⁣.

⁣

(Coro)

Bebé, ¿qué fue?⁣

no pues que muy tragadito (tragadito)⁣

Qué haces buscando melao⁣ si sabes que yo errores no repito (papi)⁣.

⁣Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito⁣

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito⁣.

⁣

Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío⁣

Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido⁣.

⁣Y hasta la vida me mejoró⁣

Por acá ya no eres ya no es bienvenido⁣

Lo que tu novia me tiró eso no da ni rabia yo me río (yo me río)⁣.

⁣

No tengo tiempo pa' lo que no aporte⁣

Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte⁣

Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte⁣

Estoy más dura, dicen los deportes⁣.

⁣

Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí)⁣

Espérame ahí, que yo soy idiota⁣.

⁣

Se te olvidó que estoy en otra⁣,

que te quedó grande la bichota⁣.

⁣

(Coro)

Tú te fuiste y yo me puse triple M⁣: más buena, más dura, más level⁣.

⁣Volver contigo never, tú eras la mala suerte⁣ porque ahora las bendiciones me llueven⁣.

⁣

Y quieres volver, ya lo suponía⁣

Dándole like a la foto mía⁣.

⁣

Tú buscando por fuera la comida⁣

Tú diciendo que era la monotonía⁣

Y ahora quieres volver, ya lo suponía⁣

Dándole like a las fotos mías (a las fotos mías)⁣.

⁣

Te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me buscas todavía⁣.



(Coro)